De Laurentiis | “riporteremo Bari in A”

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Ilha una storia molto lunga, di ben 110 anni: noi dobbiamo fare una cavalcata rapidissima per cercare di tornare in Serie A. Dobbiamo cercare di modificare queste regole che non permettono di avere due squadre in Serie A, cambiamenti che ora sembrano impossibili, ma con gli anni non risultano tali. Una nostra risalita mette in crisi una possibile discesa di alcuni e cercheremo di lottare per questi cambiamenti perché io sono un guerriero. Ma una cosa è certa: non possiamo fare una commistione tra Napoli e: due città diverse, ognuna con la propria storia e con una propria tifoseria che va rispettata”. Così Aurelio Denella conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente della Ssc.L'articolo De: “riporteremoin A” CalcioWeb.