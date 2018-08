De Laurentiis | “contrario a seconde squadre | meglio formazione U23”

calcioweb.eu

: @Partenopeo_NA Se non ho capito male è al contrario. Da noi resta Luigi de Laurentiis e lì va ADL - _Simone1 : @Partenopeo_NA Se non ho capito male è al contrario. Da noi resta Luigi de Laurentiis e lì va ADL - SandroMEX : Il #Veroofalso di @valterdemaggio con @ADeLaurentiis sembra la scena di un film di Totò... Quando Peppino non finis… - ilnapolionline : Mercato? Per Ancelotti e De Laurentiis non c'è nessuna fretta De Laurentiis si è messo l'anima in pace sia per Aria… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Personalmente sono contrario alle, è una scelta che serve solo alle Juventus per piazzare i propri giocatori. Creare laUnder 23 per me sarebbe più utile, io avrei potuto parcheggiare i vari Rog e Diawara facendoli giocare”. E’ l’opinione del presidente del Napoli, Aurelio De, in merito alle. “Aboliamo la Primavera, tra l’altro il Napoli stava per retrocedere se non fosse stato per lo spostamento di Ounas -aggiunge Dein occasione della conferenza stampa a Bari per ricevere il titolo sportivo del club pugliese-. Se ho trenta calciatori, alcuni di questi potrebbero essere spostati nell’Under 23. Così non si svalutano, perché chi non gioca cala di capacità psicologica e reattiva perché può sentirsi inadeguato”. (AdnKronos)L'articolo De: “contrario a ...