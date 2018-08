De Laurentiis-Bari | la rabbia dei tifosi ' Finalmente È una vita che Bari!'

Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari. Decaro : “Impegno serio per creare un polo del Sud” : Il calcio a Bari riparte da Aurelio De Laurentiis: è lui il nuovo proprietario scelto dal sindaco Antonio Decaro per guidare il club nella risalita dal campionato di Serie D. “De Laurentiis perché ha una solidità economica, per la competenza sportiva e per il nome che si porta dietro”, ha spiegato in conferenza stampa il primo cittadino. Il patron del Napoli, con il suo progetto di un polo del Sud intorno al pallone, ha convinto più ...