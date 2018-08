De Laurentiis al Bari | ecco perchè è un’occasione straordinaria | asse con il Napoli e

calcioweb.eu

: #Bari, il sindaco Decaro annuncia il nuovo Presidente 'Ho scelto #DeLaurentiis perché ha competenza e solidità econ… - DiMarzio : #Bari, il sindaco Decaro annuncia il nuovo Presidente 'Ho scelto #DeLaurentiis perché ha competenza e solidità econ… - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ De Laurentiis nuovo proprietario del Bari - annatrieste : Ma questo #Bari che vuole comprare De Laurentiis gioca terzino destro o sinistro -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per ilma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De. Il presidente delha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è diventato il nuovo proprietario del. La scelta del sindaco Antonio Decaro di affidare il compito a Deè stata azzeccata, sono arrivate critiche per la scelta del numero uno della città pugliese, per fortuna solo in pochi non hanno ancora capito laoccasione che può rilanciare ilnel calcio che conta. Dee Lotito rappresentavano due soluzioni ottime, due imprenditori che hanno lavorato sempre in modo ...