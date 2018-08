De Laurentiis acquista il Bari | imbufaliti i tifosi del Napoli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Finalmente, e’ una vita che”. Questo uno degli striscioni affissi nella notte adagli ultra’ del, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De, dire il. L’ufficialita’ della notizia e’ arrivata in serata e isi sono subito mossi, esponendo lo striscione all’esterno dello stadio San Paolo. Un altro striscione apparso in citta’ nella notte e recita: “Adl, non solo il, ma anche altre societa’, basta che vai via dalla nostra citta’”.L'articolo DeildelCalcioWeb.