Dazi | Usa contro Cina | nuova stretta Ultime notizie | Trump alzerà tariffe su 200

Dazi - USA pronti a far lievitare le nuove tariffe sul Made in China : La guerra dei Dazi tra Stati Uniti e Cina potrebbe presto tornare a preoccupare i mercati finanziari. L'Amministrazione Trump avrebbe infatti deciso di proporre nei prossimi giorni un forte incremento ...

Di dazi Usa si parlano molto e ne hanno discusso anche Trump e Conte. Quel che si ignora è che anche tra i democratici le tariffe commerciali piacciono.

Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e Dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere

Dazi colpiscono la Coca Cola : prezzi al rialzo negli USA : Le tariffe imposta dall'amministrazione Trump sono in vigore da diverse settimane e ciò fa temere per l' economia globale . Come hanno previsto alcuni economisti la guerra commerciale potrebbe costare di più per i consumatori che si troveranno di fronte a beni che comprano abitualmente come le bibite ...

Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - Dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Mercati e Dazi : dove arriverà lo yuan e i nuovi equilibri con la tregua Usa-Ue : Spia accesa al Nasdaq, Europa placata dalla Bce e dall’intesa Trump-Juncker Ora si guarda alla Cina e al Giappone...

Indice dollaro riduce rialzo dopo Pil Usa - timori per Dazi : L'Indice del dollaro contro un paniere di valute ha azzerato il precedente rialzo, piombando temporaneamente in negativo, dopo che i dati sul Pil hanno mostrato che l'economia Usa è cresciuta al ritmo maggiore di quasi quattro anni nel secondo trimestre, senza che questo riuscisse tuttavia a placare i timori di un rallentamento dovuto ai dazi.

Dazi,Macron frena: "Nessun negoziato senza segnali chiari dagli Usa"

In base all'intesa raggiunta tra Trump e Juncker, si lavorerà per abbassare reciprocamente le tariffe. Ma i beni che riguardano l'industria automobilistica restano fuori dall'accordo

Accordo sui Dazi trovato tra Usa e Ue. "Oggi è un grande giorno,con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue", ha detto il presidente statunitense, Donald Trump. "Lavolontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali", ilcommento del presidente della commissione Ue

La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea sostiene la seduta di Borsa in Europa. Londra in avvio è piatta mentre a Francoforte il Dax sale dell'1,2 per cento. Parigi sale dello 0,68 per cento. Alla fine il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è riuscito a raggiungere un accordo con il presidente Donald Trump, mettendo così un freno all'escalation sul fronte commerciale.