Dazi | Trump studia una nuova stretta su 200 miliardi di beni cinesi Borse incerte in

Dazi - Trump prepara una nuova stretta contro la Cina : su le tariffe per 200 miliardi di import : ... ieri nel corso di una riunione, il Politburo, potente organo governativo cinese, ha fatto il punto sulle 'nuove sfide' affrontate dall'economia cinese in mezzo ai 'notevoli cambiamenti nell'ambiente ...

Immigrazione - energia - Dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Punti d’intesa anche sull’ Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e gli ...

Conte negli Usa per incontrare Trump : Libia e Dazi al centro delle richieste italiane : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è negli Stati Uniti dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Conte chiederà all'alleato oltreoceano sostegno sulla Conferenza sulla Libia, un appoggio per una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e garanzie per quanto riguarda le aziende italiane sul tema dei dazi e degli scambi commerciali.Continua a leggere