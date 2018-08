Dal Coni via libera alla candidatura Mi-To-Cortina per le Olimpiadi 2026 | ma Sala pronto

Salvini da Berlusconi in ospeDale/ Mistero sui motivi della visita - ministro : "Stima e affetto" : Salvini da Berlusconi in ospedale: il segretario federale della Lega in visita dal Cavaliere, misteri sui motivi dell'incontro. ministro: "stima e affetto"(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Olimpiadi delle Alpi - avanti tutta del Coni : a Torino solo tre discipline ma Milano non ci sta. Sala : “Noi fuori Dalla governance” : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : alle 8 da Berlusconi in ospeDale per convincerlo a votare Foa. «Ora il dialogo» : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele alle 8 del mattino per chiedere l’appoggio di Forza Italia, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino Dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi Dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Silvio Berlusconi all’ospeDale San Raffaele per controlli al cuore : Il leader azzurro ha lasciato la struttura questo pomeriggio, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.Continua a leggere

