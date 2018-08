Dal cardinale Sepe a Padre Eligio | tra calcio e fede | ecco i ' preti nel pallone'

Ordinati Dal cardinale Bassetti - nella cattedrale di San Lorenzo - sei giovani sacerdoti : A loro il cardinale ha detto di non temere poiché «Gesù ha pregato nell'Ultima Cena, perché foste nella gioia: "dico queste cose o Padre, mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano la pienezza ...

Il neocardinale Sako sull'islam : "Deve uscire Dal Medioevo" : Islam e diritti umani. Un tema sempre centrale per il dialogo tra la religione cattolica e quella musulmana. Tra gli alti prelati che diverranno cardinali durante il concistoro del prossimo ventinove giugno c'è anche Louis Raphael Sako , patriarca di Babilonia dei caldei. Una scelta, quella riguardante l'uomo di Chiesa iracheno, che più di altre simboleggia l'attenzione rivolta da Papa Francesco ai cristiani perseguitati.Come gli altri monsignori ...

Don Milani torna emarginato e scomodo : a un anno Dal l’omaggio del Papa - il cardinale di Firenze diserta la messa : Barbiana, monte Giovi, Mugello. Tira dagli Appennini un vento che si mischia al sole mentre don Giovanni Landini, parroco fino ad un anno fa di questi territori, celebra la messa in ricordo di don Lorenzo Milani , morto il 26 giugno del 1967, a 44 anni. Era un lunedì, e al funerale c’erano solo tre preti, di cui due in seguito h anno abbandonato la tonaca. Tutt’altra scena, un anno fa, quando il 20 giugno a Barbiana, 800 metri di altezza, a ...

Gli auspici d'Oltretevere per la missione di Giuseppe Conte - formato Dalla scuola del cardinale Silvestrini : Insomma, all'occorrenza sa come muoversi in quel mondo criptato e di difficile lettura. L'understatement che sembra caratterizzare il modo di agire dell'Incaricato, è quasi sicuro che lo ha assorbito ...