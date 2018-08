Dal 28 al 30 settembre terza edizione del Festival Modena Smart Life

Motor Show 2018 : prevendita Dal 14 settembre : Dal 14 settembre al 25 novembre sarà possibile acquistare online le prevendite per il Motor Show 2018, in programma a BolognaFiere dal 6 al 9 dicembre: un’opportunità, per i tanti appassionati, di avere i biglietti a prezzi ridotti e senza fila. Dal 14 settembre, a partire dalle ore 13 nella apposita sezione del sito www.MotorShow.it […] L'articolo Motor Show 2018: prevendita dal 14 settembre sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Uomini e Donne - al via al programma di Maria De Filippi Dal 10 settembre su Canale 5 : Rientro anticipato quest'anno per Maria De Filippi . Arrivato agosto si inizia a delineare l'avvio dei programmi per la prossima stagione e per quanto riguarda Uomini e Donne c'è una novità. Infatti, ...

Dall'1 agosto all'8 settembre al Pala Dean Martin Cinema è cultura : Ogni giorno ci saranno proiezioni Cinematografiche, spettacoli musicali e incontri con grandi artisti del Cinema. Questa manifestazione arricchirà notevolmente l'offerta eventi della nostra estate». ...

Short Theatre 2018 : Dal 6 al 15 settembre a Roma la XIII edizione : Roma – Con 6 prime assolute, 9 prime nazionali, 2 produzioni originali, 4 co-produzioni, 2 progetti in residenza, 9 laboratori e 2 progetti site-specific, torna a Roma dal 5 al 15 settembre Short Theatre, uno dei più importanti appuntamenti sul piano internazionale con le performing arts e la creazione contemporanea, giunto alla sua XIII edizione. In 10 giorni, fra La Pelanda, il Teatro Argentina, il Teatro India, le Biblioteche di Roma e ...

Beyoncé su Vogue per lo speciale di settembre 2018 spodesta Anna Wintour e decide tutto - Dalla cover ai contenuti : La prossima copertina di Beyoncé su Vogue sarà decisamente diversa da ogni altra abbia mai conquistato nella sua carriera: il prossimo numero della rivista americana considerata la Bibbia della moda e delle tendenze sarà anche l'ultimo della lunga direzione di Anna Wintour, che lascia il suo storico ruolo ricoperto dal 1988 e per l'occasione decide di uscire con una cover dedicata a Queen Bey. Ma c'è dell'altro: a quanto pare Beyoncé non ...

Dance Explosion - al Teatro Martinitt Dal 15 al 22 settembre - Milano Post : Nella locandina di quest'anno 4 spettacoli dal respiro internazionale e dal linguaggio universale appunto, selezionati per un pubblico vasto ed eterogeneo , dall'appassionato al semplice curioso, ...

Le 'Visioni' al Festival della Comunicazione di Camogli. Dal 6 al 9 settembre - tra lectio - escursioni e spettacolo : Genova. Oltre 100 ospiti che parteciperanno a 70 incontri, aperti da una "lectio magistralis" di Renzo Piano, 26 laboratori, 11 spettacoli, 6 escursioni, sul monte di Portofino e nell'area marina protetta, e 2 mostre. Sono questi i numeri del Festival della Comunicazione, dal 6 al 9 settembre, a Camogli, c on un palinsesto ...

Detto Fatto Dal 10 settembre 2018 su Rai 2 - il promo (video) : Il primo tassello della svolta di Detto Fatto è stato già svelato ed è alla conduzione: Caterina Balivo dopo 5 anni da padrona di casa, vola e ritorna tra i lidi di Rai 1, mentre a prendere il suo posto sarà Bianca Guaccero. Un'eredità non da poco, che però viene già alleggerita dal nuovo promo della trasmissione di Rai 2 che riprenderà per la sua settima edizione dal 10 settembre, all'interno della quale si raggiungeranno le 1000 puntate.Uno ...

Savona - ritornano a disposizione degli studenti le cellette del Priamar Saranno disponibili Dal 31 luglio al 9 settembre 2018 e aperte Dalle ... : "Visto l'orario ridotto della Biblioteca Comunale 'Barrili' e la chiusura del Campus Universitario come è già avvenuto negli anni precedenti abbiamo riproposto la formula vincente delle cellette del ...

Rimodulazioni Vodafone Dal 3 settembre? Dopo il bastone la carota - anche Special 50 GB a 8 euro : Le Rimodulazioni Vodafone purtroppo sono una realtà: a fronte di minuti illimitati di chiamate nazionali verso numeri fissi e mobili, molti clienti dell'operatore rosso da settembre si ritroveranno a pagare 1.99 euro al mese in più sul loro piano tariffario. Molte offerte Special sono coinvolte (qui un elenco esaustivo) e non è affatto un mistero il malcontento che serpeggia proprio tra chi si ritroverà la sua spesa telefonica più che lievitata. ...

Venezia 75 : 'La Profezia dell'Armadillo' di Emanuele Scaringi in Orizzonti - al cinema Dal 13 settembre : ... un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. A tenergli compagnia nelle sue ...

Presentata la stagione teatrale 2018-2019 a Cormons. Abonamenti al via Dal 15 settembre : Quattro le proposte della rassegna pomeri diana dedicata a tutta la famiglia e ai più piccini , Sipario Ragazzi, ; tre, come consuetudine, gli spettacoli in mattinée pensati per le scuole , Sipario ...

New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : sono passati 17 anni Dall’attentato : New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono passati 17 anni dall’attentato Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell’istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere Si tratta […] L'articolo New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono ...