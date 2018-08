Daisy Osakue | partecipazione agli Europei a rischio Malagò | “Dose eccessiva di cortisone

Ferimento di Daisy Osakue. Malagò : “Partecipazione ai campionati europei a forte rischio” : Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha reso noto che la partecipazione della discobola italiana ai prossimi campionati europei potrebbe essere compromessa: "Daisy deve assumere una quantità di cortisone per la cura dell'occhio colpito che non potrebbe assumere".Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : a rischio la partecipazione di Daisy Osakue. Troppo elevate le dosi di cortisone : Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato l’episodio che qualche giorno fa ha visto, suo malgrado, protagonista Daisy Osakue, aggredita vigliaccamente con lancio di uova. L’atleta italiana ha riportato danni all’occhio sinistro, con interessamento della retina, al punto che la sua partecipazione agli Europei è ora fortemente a rischio. A confermarlo è stato lo stesso Malagò, nella conferenza stampa a margine della ...

Rula Jebreal - il delirio definitivo sull'aggressione a Daisy Osakue : 'L'Europa è a rischio' : Il suo è stato un vero e proprio allarme a tutto il mondo attraverso Twitter, con un messaggio inquietante in inglese che sicuramente ha messo in stato d'allerta tutte le cancellerie internazionali, ...

Daisy Osakue - i pm indagano per lesioni : non c'è l'aggravante razziale : Le indagini dei carabinieri, al momento contro ignoti, proseguono nel massimo riserbo per individuare i responsabili...

Gli studenti dalla parte di Daisy Osakue : Loro non ci stanno. Gli studenti dell’Istituto superiore Majorana di Moncalieri, frequentato dalla sorella minore di Daisy Osakue, l’atleta 22enne ferita a un occhio, hanno organizzato un presidio davanti alla scuola, per «lanciare un messaggio di antirazzismo e di solidarietà». Per prendere le distanze da atteggiamenti aggressivi verso chiunque venga percepito come «straniero» (anche senza esserlo: ad esempio, Daisy, come i suoi fratelli, è ...

Daisy Osakue - la procura esclude il razzismo. Grillo : 'I media ci portano nel baratro' : La procura di Torino che indaga sull'aggressione subita la scorsa notte a Moncalieri dall'atleta Daisy Osakue ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui ipotizza le lesioni senza l'aggravante ...