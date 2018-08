Dai conti di Apple al sorpasso di Huawei - : I conti di Apple sono stati abbastanza soddisfacenti ma grazie al HuaweiP20 i cinesi incalzano e diventano il secondo venditore di smartphone al mondo dietro Samsung. Vi parlo di questo sorpasso

Negli Stati Uniti continuano a esserci migliaia di figli di migranti separati Dai loro genitori : Il governo degli Stati Uniti ha depositato un documento in tribunale nel quale annuncia di avere effettuato solo 364 ricongiungimenti familiari, sugli oltre 2.500 casi di bambini tolti ai loro genitori entrati illegalmente Negli Stati Uniti per lo più dal The post Negli Stati Uniti continuano a esserci migliaia di figli di migranti separati dai loro genitori appeared first on Il Post.

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto continentale Dai 3 metri : Per la cronaca, vi era stato l'inserimento della coppia svedese Frida Kallgren-Mathilda Roxen, con il secondo punteggio , 243.48, . giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia staccano il biglietto continentale Dai 3 metri : E’ andata in archivio la prima giornata dei Campionati Italiani di Tuffi presso la “Karl Dibiasi” di Bolzano. Una manifestazione importante, crocevia per gli Europei 2018 che si terranno nell’impianto di Edimburgo (Scozia). E’ opportuno precisare che Elena Bertocchi e Maicol Verzotto (3 metri sincro mixed), sempre la Bertocchi (1 metro), Noemi Batki e Verzotto (piattaforma sincro mixed) e Giovanni Tocci (1 metro) ...

Paesino ti amo - ma ti lascio : continua l'esodo Dai borghi - persi 74mila abitanti : Nei piccoli Comuni si vive meglio, un luogo comune assecondato anche dai dati ufficiali. Eppure sembra non subire frenate il processo di allontanamento dai piccoli centri verso le grandi aree urbane. Un...

Il fotografo più - s - fortunato del mondo. Travolto Dai croati - continua a scattare e viene premiato : Una gioia incontenibile, che travolge anche i fotografi. È il minuto 108 della semifinale dei mondiali Inghilterra-Croazia quando l'attaccante Mario Mandzukic sigla la rete del sorpasso. L'esul...

Quei 46 milioni di euro spariti Dai conti svizzeri : un giro d'affari di miliardi di euro quello che circonda la Svizzera e i capitali depositati nel Paese elvetico per sfuggire alla rete del fisco da ogni parte del mondo. Un circuito di denaro in cui rientra chiaramente anche l'Italia. Sono molti i cittadini italiani che decidono di spostare i loro capitali in Svizzera per sfuggire all'imposizione fiscale del ...

«Esci da questo tunnel» : Valentina Dallari continua la sua lotta contro la malattia sostenuta Dai fan : Le ultime foto che Valentina Dallari ha pubblicato su Instagram, raccontano di piccoli passi verso la rinascita: un bacio, un aperitivo, un selfie, che hanno il sapore della normalità. Non è facile il ...

I conti dei partiti : il PD è la forza politica più amata Dai contribuenti : La battuta viene fin troppo facile, ma il PD sembra avere più risorse che voti, secondo quanto risulta dal bilancio del 2017. Il PD ha chiuso il 2017 con un avanzo di 555.329 euro, mentre a fine 2016 aveva fatto registrare un...

Ingabbiato Dai conti : L'estenuante negoziato affrontato da Giuseppe Conte al Consiglio europeo sui migranti è solo l'antipasto. Quello più importante per onorare la lunga e costosa sequela di promesse contrattuali - ma ancora tutto da intavolare - viene per il momento celato dalle ripetute e roboanti dichiarazioni dei due vicepremier, concentrati in queste ore più ad alimentare le aspettative che non a soddisfarle. Ma la sua eco arriva anche a ...

Vertice Ue - non solo migranti : Dai conti pubblici al lavoro - tutte le richieste all’Italia : Non solo migranti. Tra i punti in discussione del Vertice europeo di oggi e domani c’è all’ordine del giorno anche un altro punto fondamentale: l’approvazione delle raccomandazioni...

Luxottica sale : cosa aspettarsi Dai conti del 2° trimestre? : Gli analisti si aspettano trend piu favorevoli nel resto del mondo, ad eccezione di qualche mercato come il Brasile impattato da scioperi e tensioni valutarie. Questo porta Equita SIM a una stima di ...