Da un enzima una possibile arma contro il Parkinson

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Da uno studio su uno specificodella malattia disi aprono nuovi orizzonti sulle possibilità di cura della patologia: una ricerca coordinata da Roberto Di Maio della Fondazione Ri.Med, condotta in collaborazione con l’Università di Pittsburgh e Upmc, ha messo in evidenza che l’Lrrk2, le cui mutazioni genetiche sono associate all’insorgenza difamiliare, risulta essere iperattivo anche nelle forme più comuni e diffuse diacquisito (idiopatico). Fino a oggi i ricercatori pensavano che la sua mutazione fosse responsabile solo di una ridotta percentuale (3-4%) di casi di malattia. Nello studio viene inoltre spiegato per la prima volta ilruolo dell’nella patogenesi del, descrivendo il suo coinvolgimento nell’accumulo intracellulare di forme neurotossiche di alfa-sinucleina. La scoperta allargherebbe le possibilità ...