Da smart EQ fortwo | Vacay ed Edilfar Rent la formula per una vera vacanza eco-chic

Sabato 28 e domenica 29 luglio la città di Milano ospiterà il campionato smart EQ fortwo e-cup, al via con ben 18 vetture che, dopo aver preso parte al primo round a Misano, sarà il primo monomarca elettrico a correre un rally. A precedere l'inizio dell'evento sarà la parata inaugurale del sabato che attraverserà tutta

Fulvio Ferri è stato il protagonista assoluto del primo weekend di gara del trofeo smart EQ fortwo e-cup, il monomarca 100% elettrico che vede protagonista la regina delle citycar. Il pilota del team Forte Group, al volante della vettura numero 28, ha vinto entrambe le sessioni davanti a Antonino Cannavò (Mercedes-Benz Italia Truck) e Piergiorgio

Momento storico doveva essere, e così è stato. Le prime gare delle Smart elettriche, campionato EQ fortwo e-Cup, allautodromo di Misano Adriatico, sono state combattute e divertenti, oltre che dense di colpi di scena. Sul podio di Gara 1 troviamo: Fulvio Ferri, Antonino Cannavò e Piergiorgio Capra. Il sottoscritto, partito quinto sulla numero due Pirelli, e terzo al penultimo giro dopo una prova in rimonta e una digressione al Tramonto, ha visto

Dopo la presentazione ufficiale del trofeo smart EQ fortwo e-cup durante il weekend della Formula E a Roma, sarà Torino a ospitare le 'racecar' a zero emissioni in un intenso programma di attività dal 6 al 10 giugno. In occasione del Salone dell'Auto scendono, infatti, in strada le vetture del trofeo smart EQ fortwo e-cup

