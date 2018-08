ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Cucciolo di leopardo vs porcospino, la battaglia è estenuante. E alla fine uno dei due cede) è stato… - Noovyis : Un nuovo post (Cucciolo di leopardo vs porcospino, la battaglia è estenuante. E alla fine uno dei due cede) è stato… - TutteLeNotizie : Cucciolo di leopardo vs porcospino, la battaglia è estenuante. E alla fine uno dei due cede - Cascavel47 : Cucciolo di leopardo vs porcospino, la battaglia è estenuante. E alla fine uno dei due cede -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Ci troviamo nel Parco nazionale Kruger, in Sudafrica. Ard van de Wetering, durante un viaggio, ha filmato la scena tra une un. Il felino tenta in tutti i modi di aggirare gli aculei per raggiungere la parte più indifesa, ma l’istrice riesce a parare i colpi e, anzi, a passare al contrattacco.uno dei due cederà. L'articolodivs, la. Euno dei due cede proviene da Il Fatto Quotidiano.