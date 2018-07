Creare video con foto e musica | le migliori app

In rete girano sempre più video manipolati per Creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

In rete girano sempre più video manipolati per Creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Avete il mal di testa? Benvenuti nel mondo sempre più sofisticato della manipolazione video. Dove quanto descritto sopra è solo un pallido assaggio del labirinto di specchi in cui potremmo a breve ...

Stalker minorenne? No - era stata lei con un'app a Creare le telefonate moleste / VIDEO : Arezzo, 8 giugno 2018 - Metterci la faccia, il nome e il cognome è l'inizio di un percorso di rinascita. La rivincita di chi, dopo tre anni tormentati, è stato prosciolto da ogni accusa dopo essersi ...

Just a Line permette di Creare video creativi disegnando sul mondo reale : Just a Line è un'applicazione che permette all'utente di creare dei semplici disegni in realtà aumentata da condividere come brevi video. L'app rilasciata da Google offre la possibilità di disegnare sull'inquadratura del mondo reale utilizzando un pennarello bianco e creare dei video interessanti con gli elementi appena disegnati. L'articolo Just a Line permette di creare video creativi disegnando sul mondo reale proviene da TuttoAndroid.