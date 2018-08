Cos' è oggi il sovranismo?

Terremoto oggi ad Accumoli/ Ingv - ultime sCosse : sisma di magnitudo 2.9 vicino Rieti (1 agosto 2018) : Terremoto oggi ad Accumoli: Ingv, ultime scosse e notizie del 1 agosto 2018: sisma di magnitudo 2.9 vicino Rieti, nel Lazio. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:17:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Usa - Corea del Nord Costruisce nuovi missili intercontinentali? - 31 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercont

La cerimonia del ventaglio Cosa c'è oggi in Sicilia : 9, PALERMO - Spasimo, ore 21:30 Inizia la settimana di spettacoli del Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival. Concerto live "Agricantus&Focu". 10, CAMPOFELICE DI ROCCELLA , PA, - Torre ...

Roma - il terremoto di oggi ai Castelli Romani : epicentro a Genzano - sCossa avvertita a Marino - Nemi - Albano Laziale - Ariccia - Ciampino e Grottaferrata : Un terremoto è stato avvertito oggi a Roma: la scossa s’è veriticata alle 08:00 di stamattina, con epicentro a Genzano di Roma ai Castelli Romani. La scossa è stata di magnitudo 2.0 e si è verificata a 11.1km di profondità. Seppur in modo lieve, è stata avvertita a Marino, Nemi, Albano Laziale, Ariccia, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di ...

Terremoto oggi in Calabria/ Ingv - ultime sCosse : sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018) : Terremoto oggi in Calabria. Ingv, ultime scosse: sisma M 3.7 al largo di Vibo Valentia (30 luglio 2018). Trema la terra nel sud dell'Italia dopo alcune scosse nelle scorse ore(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:27:00 GMT)

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/GiaCosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Raggi Cosmici e radiazioni per eclissi Luna - bufala su WhatsApp/ “Oggi spegnete i cellulari” - ma è fake news : Raggi cosmici e radiazioni per l'eclissi di Luna, ma è una bufala su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Roma - sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

Scotti : "Oggi Cossiga non starebbe sulla riva a guardare" : "Cossiga intuisce la crisi dello Stato nazionale e la debolezza della politica di fronte ai poteri nuovi emergenti, non solo la finanza ma anche la comunicazione, la stampa, la Tv - prosegue Scotti, ...

Stefania Craxi : Cossiga oggi compirebbe 90 anni - suo pensiero attuale - : ... il messaggio di Cossiga rappresenta tutt'ora una traccia importante che la politica, il Parlamento, dovrebbero seguire. Il tema delle riforme istituzionali, sebbene allora come oggi non risulti ...

GIUSTIZIA A TUTTI I CosTI/ Su Canale 20 il film con Steven Seagal (oggi - 26 luglio 2018) : GIUSTIZIA a TUTTI i COSTI, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 26 luglio 2018. Nel cast: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:05:00 GMT)

MEGA SHARK VS CROCosAURUS - CIELO / Info streaming del film della The Asylum (oggi - 25 luglio 2018) : MEGA SHARK vs CROCOSAURUS, il film in onda su CIELO oggi, mercoledì 25 luglio 2018. Nel cast: Jaleel White, Gary Stretch e Sarah Lieving, alla regia Christopher Douglas. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:20:00 GMT)

LA CosA/ Su Italia 1 il film con Mary Elizabeth Winstead (oggi - 25 luglio 2018) : il film la COSA è un horron in onda su Italia 1 oggi in seconda serata. Nel cast ci sono Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton, alla regia Matthijs van Heijningen Jr. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 11:29:00 GMT)

MEGA SHARK VS. CROCosAURUS/ Su Cielo il film con Jaleel White (oggi - 25 luglio 2018) : MEGA SHARK vs CROCOSAURUS, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 25 luglio 2018. Nel cast: Jaleel White, Gary Stretch e Sarah Lieving, alla regia Christopher Douglas. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:53:00 GMT)