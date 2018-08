wired

: @BarillariM5S @RobiVil L’unica cosa sicura al 100% è che chi non studia è un somaro e somaro rimane anche se viene… - RobertoBurioni : @BarillariM5S @RobiVil L’unica cosa sicura al 100% è che chi non studia è un somaro e somaro rimane anche se viene… - RubenBuriana : @gumas75 @ramonaeagle Allora che ti devo dire? Studia cosa è stata davvero la Notte dei Cristalli, qui parliamo sem… - MilanoCitExpo : Cosa studia Alessio Figalli, vincitore della medaglia Fields 2018 #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Classe ’84, romano di origine, normalista di adozione, professore di matematica prima alla University of Texas, Austin negli Stati Uniti e poi al Politecnico di Zurigo., enfant prodigematematica, è stato appena insignito del riconoscimento più brillantesua carriera, almeno per ora: la International Medal for Oustanding Discoveries in Mathematics, o più informalmente, il premio più importante e prestigioso nell’ambitomatematica, assegnato ogni quattro anni a scienziati under 40. Tanto importante da essere definito (un po’ impropriamente, dato il limite d’età) come il premio Nobel per la matematica. Il riconoscimento è arrivato per gli studi dinell’ambito del cosiddetto calcolo delle variazioni,teoria geometricamisura e del trasporto ottimale. Ecco disi tratta. La teoria geometricamisura La teoria ...