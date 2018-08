Cosa si sa dei cartoni al posto dei gessi a Reggio Calabria

Tav - Toninelli ignora le mail dei tecnici Treni - gay e armi : Cosa divide Lega e M5S : Il commissario per la Torino-Lione da settimane chiede un incontro Ma la risposta arriva soltanto dal sottosegretario del Carroccio

15 anni di «Nip/Tuck» : che Cosa fanno i chirurghi plastici dei quartieri alti? : In alto i bisturi, Troy e McNamara celebrano 15 anni di scabrose blefaroplastiche come Nip/Tuck. Il medical drama ideato dal prolifico Ryan Murphy andò in onda con 100 episodi per 6 stagioni tra il 2003 e il 2010 su FX, conducendoci nelle vite di due chirurghi plastici di Miami: Sean McNamara (interpretato da Dylan Walsh) e il suo socio Christian Troy (Julian McMahon, ex demone di Streghe). Grottesca e onirica – tra sesso, trans, sfregi e ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps in Borsa guadagna più del 7%. Cosa c’è dietro il rialzo? (ultime notizie) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa guadgna più del 7%. Non sono ancora chiare le ragioni di questo rialzo. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Che Cosa succede quando le donne guadagnano più dei mariti? : Che cosa succede in una coppia sposata quando la donna guadagna più dell’uomo? Moglie e marito scelgono di mentire, abbassando lo stipendio di lei ed esagerando quello di lui. Ecco un effetto sorprendente del cambiamento sociale, rilevato dal Census Bureau statunitense, l’agenzia statistica del Governo federale, che ha recentemente pubblicato un’indagine sui redditi delle coppie americane dal titolo eloquente: Manning Up and Womaning Down. ...

Camping River - ma Salvini lo sa Cosa è la Corte europea dei diritti dell’uomo? : Su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini schernisce la Corte europea dei diritti dell’uomo per aver sospeso lo sgombero del campo rom di Camping River a Roma. “Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei Rom”, scrive. Ma lo sa, Salvini, cosa è la Corte europea dei diritti dell’uomo? Dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, il mondo, sconvolto da quanto aveva scoperto, disse “Mai più!”. Nel preambolo della ...

Gomorra cancellato - via uno dei simboli della serie tv : Cosa non vedremo più nella quart stagione : FUNWEEK.IT - Continuano le riprese di Gomorra 4 dove vedremo Marco D'Amore - il cui personaggio Ciro Di Marzio è morto nel finale della terza stagione - dietro la macchina da...

Decreto milleproroghe - Cosa prevedono le norme approvate dal Consiglio dei ministri : Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto milleproroghe. Fra le misure previste, il rinvio di sei mesi della piena applicazione della riforma della banche di credito cooperativo. In attesa di una nuova riforma, spostata poi l'entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni. Confermato il Bonus cultura per i 18enni.Continua a leggere

Dopo l'abbandono della scena musicale - Adele stupisce ancora : Cosa fa oggi la cantante dei record : Nel 2015 ha annunciato ai fan di aver chiuso con le esibizioni pubbliche e gli spettacoli dal vivo perché - come lei stessa ha spiegato in una lettera aperta - 'Fare tour non mi fa star bene, gli ...

Fca : tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni - la prima sfida del venditore Manley è trovare qualCosa da vendere : La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale ...

Il 'capo dei capi' di Cosa Nostra potrebbe non essere Messina Denaro : È Matteo Messina Denaro il capo dei capi di Cosa Nostra? È questa la domanda che, spesso, si sente porre. A maggior ragione dopo la morte di Totò Riina, avvenuta lo scorso 17 novembre. Matteo Messina Denaro, non c’è bisogno di ricordarlo, è l’inafferrabile primula rossa latitante da 26 anni, cioè dall’epoca delle grandi stragi. Dalla Relazione della Direzione Investigativa Antimafia ...

“Anche Marco Baldini vittima dei Casamonica”. La scoperta choc dopo gli arresti. Cosa succedeva tra il clan della Capitale e l’ex spalla di Fiorello : Scacco al clan Casamonica. Dalle primi luce dell’alba, circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’8 Reggimento Lazio, sono stati impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

Nadia Toffa - il selfie con la finale dei Mondiali : «Guardate Cosa ho beccato» - e via con le risate : Nadia Toffa torna a far sorridere i suoi fan. La conduttrice delle Iene, che sta combattendo con coraggio la sua battaglia contro il tumore, ha appena postato su Instagram una foto esilarante. Ed...

Nadia Toffa - il selfie per la finale dei Mondiali è esilarante : “Guardate Cosa ho beccato!” : Nadia Toffa non ha mai perso il buonumore. Nonostante il cancro e le cure a cui si sta sottoponendo da mesi per sconfiggerlo del tutto, la conduttrice de ‘Le...