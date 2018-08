Cosa indossare ad un matrimonio di sera | tre idee di look

Cosa indossare in ufficio per combattere il caldo : Le ferie sono ancora lontane oppure siete appena tornati dalle vacanze e il solo pensiero di dover indossare un abito da lavoro con il caldo torrido vi rende nervosi? Ci sono degli ottimi stratagemmi per far sì che le giornate in ufficio siano più sopportabili. Certo, per chi sposta in macchina e trascorre le giornate in una stanza con l’aria condizionata, non ci sono grandi problemi; ma per quelli che utilizzano i mezzi pubblici o la ...