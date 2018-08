Controlli della Questura di Aosta sulla vendita di alcolici ai minori - AostaOggi IT

Giro di vite a Saione - Controlli e denunce della Polizia : controlli a tappeto a Saione. Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha attuato massicci controlli nell'intero quartiere fino a Campo di Marte. 'I controlli spiega la Questura sono iniziati al ...

Montagna e Cuore : domenica al Rifugio Rinaldi - sul Terminillo - Controlli gratuiti della pressione arteriosa : Montagna è bellezza, ma anche salute. Per questo motivo domenica 29 luglio, presso il Rifugio Massimo Rinaldi sul Monte Terminillo, verranno effettuati dal dottor Stefano Trinchi, vicepresidente della ...

Stragi del sabato sera - Controlli della Polstrada di Perugia - fermate 7 persone e 9 patenti ritirate : Stragi del sabato sera, controlli della Polstrada di Perugia, fermate 7 persone e 9 patenti ritirate. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave ...

Controlli della polizia ad Aosta - Allein e Gignod - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Identificate 54 persone e controllati 28 veicoli Aosta. Nel corso della settimana che si è appena conclusa la polizia di ...

Un caso di tubercolosi tra gli operai della metro C. I sindacati : "Servono più Controlli" : Sono in agitazione i sindacati dopo che un lavoratore della metro C ha comunicato di avere la tubercolosi. L'uomo, dopo la diagnosi, è stato esonerato dal lavoro, ma il timore è che siano stati contagiati i suoi colleghi. Chiedono quindi, si legge sul Corriere, che l'Atac attivi le misure adeguate.Si legge sul Corriere:Avevano chiesto «interventi tempestivi» all'azienda, in via informale, sul protocollo da seguire in ...

Il ministro della PA Giulia Bongiorno contro i furbetti del cartellino : “Controlli biometrici per contrastare l’assenteismo” : Il ministro della Pubblica amministrazione annuncia una stretta e maggiori controlli per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico. Giulia Bongiorno ha in mente di introdurre i controlli biometrici come nel settore privato "per tutelare chi lavora" e punire chi invece non va a lavorare.Continua a leggere

Controlli della Polizia municipale : sequestrate fioriere e bidoni di spazzatura : SAVELLETRI - Giro di vite della Polizia municipale di Fasano verso i titolari di esercizi commerciali, in particolare strutture ricettive, che occupano il suolo pubblico a Savelletri. L'altro ieri i ...

Forte scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti Controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

Controlli stradali - gli esiti della campagna lanciata dal Comando provinciale carabinieri di Pescara : Pescara - Rispetto alla media nazionale: dato doppio per il mancato uso delle cinture di sicurezza; violazioni tre volte superiori per l’uso del telefono cellulare alla guida. Ritenendo si tratti di una parte importante del controllo del territorio e delle attività istituzionali, il Comando provinciale di Pescara ha lanciato nel mese di giugno una campagna di Controlli finalizzata alla verifica del rispetto del codice della strada. I 4 ...

Sicurezza. Controlli della Polizia di Stato nell'area della Stazione contro microcriminalità : Durante la giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nell'area della Stazione Ferroviaria e anche nelle zone vicine. L'attività è inquadrata ...

Sorgenti radiogene : Controlli Spisal e Arpacal nelle strutture sanitarie della provincia di Catanzaro : Continueranno per tutto il 2018 i controlli che il Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro sta svolgendo, con il supporto del Laboratorio fisico “E. Majorana” del Dipartimento provinciale di Catanzaro dell’Arpacal, negli studi dentistici, cliniche e strutture sanitarie pubbliche e private della provincia di Catanzaro. Obiettivo di questi controlli è quello di verificare, ...

Baracca adibita a ristorante a Marechiaro - Controlli della Guardia costiera : NAPOLI. È stata un'ulteriore giornata di intenso lavoro per il personale della Direzione marittima di Napoli. Fin dalla mattinata, infatti, coordinati dal comandante Arturo Faraone, uomini, mezzi e ...

Monster Hunter World per PC : confermati 4K e 60fps - un'immagine mostra la possibilità di personalizzare i Controlli della tastiera : Dopo l'annuncio della data di rilascio della versione PC di Monster Hunter World, molti si sono chiesti che tipo di opzioni si potranno utilizzare per personalizzare il gioco e, a tal proposito, il Community Manager Joshua "Socks" Dahdrai ha fornito qualche suggerimento su Twitter.Come segnala Dualshockers, nelle immagini condivise possiamo vedere le opzioni di visualizzazione incluso il pieno supporto alla risoluzione 4K e 60 frame al secondo, ...

Controlli a tappeto della Polizia su tir e bus. Oltre duecento infrazioni sulle strade delle vacanze : Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è appena conclusa anche in Toscana l'operazione Safe driving for good transport , effettuata dalla Polizia di Stato e finalizzata al capillare ...