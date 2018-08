Contraccettivi gratuiti per i giovani fino ai 26 anni

Regione Lombardia - la buona notizia dei Contraccettivi gratuiti per under 24 : Quanti italiani usano la contraccezione? Secondo il Contraception Atlas 2018 poco più del 50%. In Belgio e in Francia si arriva al 90%, in Spagna e in Portogallo al 70% circa e in Irlanda al 65%. Sono passati più di 40 anni dalla legge 405 del 1975 sui consultori familiari, forse la più visionaria e rivoluzionaria in tema di salute pubblica. E la meno applicata. Negli anni seguenti, la distribuzione e la diffusione dei consultori familiari sono ...

Lombardia - Contraccettivi gratuiti per giovani fino a 24 anni. “Prevenzione e procreazione responsabile” : Sì ai contraccettivi gratuiti per i ragazzi e le ragazze fino a 24 anni nei consultori pubblici e privati accreditati della Lombardia. La proposta presentata con un Ordine del giorno dal Pd – prima firmataria Paola Bocci – è stata approvata all’unanimità dalla Regione a guida leghista. Per i promotori si tratta di un’iniziativa di sostegno alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i ...