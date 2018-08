Conte e il dossier Libia |  il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio

Conte a Washington da Trump. Tra i dossier Libia - Tap e immigrazione - : Prima visita ufficiale del premier italiano nella capitale Usa. Tanti i temi dell'agenda comune transoceanica: dal dibattito sul futuro della Nato alla collaborazione nelle missioni di pace, dai dazi ...

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i dazi. E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -

Tav - ora Conte prende tempo : "Dossier non ancora sul tavolo" : Dopo la corsa in avanti, arriva la frenata di Palazzo Chigi. La decisione che Conte avrebbe assunto, come riportato dalla Stampa, ha creato un piccolo terremoto politico su un tema, quello della Tav, che divide (e non poco) la maggioranza di governo.Lega e M5S sulla Val di Susa viaggiano a due velocità diverse. Non è un mistero che la galassia grillina, sia ai vertici che a livello locale piemontese, non veda di buon grado la Torino-Lione. Oggi ...

Tav : P. Chigi - dossier non ancora sul tavolo di Conte (2) : (AdnKronos) – Nessuna decisione dunque è stata ancora presa -spiegano le stesse fonti- e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier è in fase istruttoria presso il ministro competente, quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi sarà sottoposta e condivisa con il presidente del Consiglio e con l’intero governo.Ad ogni modo la soluzione sarà ...

Tav : P. Chigi - dossier non ancora sul tavolo di Conte : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Il dossier sulla Tav al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E' quanto fanno notare fonti di palazzo Chigi. (segue)

Alitalia : Conte - presto apriremo confronto su dossier : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Su Alitalia “prenderemo a breve in mano il dossier e ci confronteremo”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Alitalia: Conte, presto apriremo confronto su dossier sembra essere il primo su Meteo Web.