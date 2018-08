Congelare e surgelare | differenze | temperature e rischi

ideegreen

(Di mercoledì 1 agosto 2018)non sono sinonimi, non solo per via dei due differenti processi che richiedono, ma anche per quanto riguarda il risultato. Un cibo surgelato e uno congelato, sono diversi, durano tempi differenti e non sempre le loro caratteristiche nutritive sono paragonabili, una volta riportati a temperatura ambiente. Certo, sono entrambi molto utilizzati in cucina, con il microonde, c’è stata poi una enorme diffusione di piatti pronti, o meno, da finire di cuocere in questo forno, ma surgelati hanno portato una rivoluzione in cucina già molto prima, permettendoci di disporre di tutti gli alimenti in qualunque periodo dell’anno. (altro…)Idee Green.