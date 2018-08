Con Salvini al Viminale sbarcati 30mila migranti in meno

Rai - il tentativo in extremis di Salvini : da BerlusConi in ospedale per Convincerlo a votare Foa. Ma fallisce : Il leader leghista raggiunge l’ex premier al San Raffaele per chiedere l’appoggio di Forza Italia sul nome di Foa, ma gli azzurri tengono il punto. «Pronti però al confronto»

Sondaggi Politici/ Sorpasso M5s su Salvini - Governo vale 60% : risale BerlusConi - crisi delle Sinistre : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega vola nei consensi, Pd scivola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Le Contraddizioni di Salvini sui migranti : Lo diceva il vecchio Marx. Se vuoi davvero essere spietato con un avversario lo devi prendere al meglio, e mettere in luce le contraddizioni nei punti alti del suo ragionamento, quelli su cui si fonda il suo consenso non solo fra i suoi adepti, ma anche fra fasce vaste del popolo distanti dal suo modo di pensare e di agire.Proviamo a farlo per Salvini. Non credo che il Salvini di "tanti nemici, tanto onore", e quello che produce e rilancia tweet ...

Fiorella Mannoia Contro Salvini : 'Contento dell'aggressione a Daisy?' Lui : 'Canta che ti passa' : ...//t.co/3DypryeWTJ " Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 30 luglio 2018 Come detto, è solo l'ultima delle tante polemiche tra Salvini e personaggi del mondo dello spettacolo. Uno scontro che si è ...

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere Con Silvio BerlusConi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

Rai - Salvini chiama BerlusConi : Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di ...

Rai - Salvini chiama BerlusConi : Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la come nuovo presidente Rai. Una scelta che secondo il ministro dell’Interno accomunerebbe quella parte del partito azzurro alle posizioni del Partito democratico. Fonti della Lega descrivono però come “ottimo” il rapporto tra i due leader.L'articolo Rai, Salvini ...

Salvini sente BerlusConi : "sConcerto e stupore" per posizione di "parte di FI" su Foa : Matteo Salvini avrebbe espresso "sconcerto e stupore" per la posizione di una "parte di Forza Italia che intende schierarsi con il Pd", domani, non partecipando al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto si apprende da fonti vicine al segretario leghista. Dopo giorni in cui il vice premier avrebbe evitato qualsiasi contatto, Salvini e Berlusconi - si riferisce - ...

Boldrini-Salvini - ancora uno sContro : Laura Boldrini picchia duro. L'ex presidente della Camera commenta infatti gli ultimi fatti di cronaca che vedono protagonisti cittadini e migranti di colore, e punta il dito contro il ministro dell'...

Cda Rai nomina Marcello Foa presidente a maggioranza/ Domani voto Commissione Vigilanza : FI-Pd Contro Salvini : Nomine Rai, Domani voto in Commissione Vigilanza: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Razzismo - fronda M5s Contro Salvini : Conte lo difende/ "Chi pensa sia razzista sbaglia di grosso" : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Razzismo - L'Avvenire Contro Salvini : "Guardi la realtà e pesi bene le parole" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sminuito le diverse aggressioni a sfondo razzista di questi ultimi giorni e lo stesso ha fatto il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Se il primo ha parlato banalmente di una "invenzione della sinistra", il leader del Movimento 5 Stelle sembra aver sposato quella versione dei fatti, negando l'esistenza di un problema, "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per ...

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta Con il ministro dell'Interno - maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Nuovo sContro tra Fiorella Mannoia e Matteo Salvini per Daisy Osakue - dal 'ministro della paura' al 'canta che ti passa' : ... che non ha mai fatto mistero delle sue opinioni politiche né ha mai risparmiato critiche a Salvini sia in quanto leader della Lega sia da ministro, è tornata a criticare la linea politica e i toni ...