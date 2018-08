Come sta Franco Battiato? Il post dell' amico su Facebook spaventa i fan | ' Non mi

Come installare Dolby Atmos su Galaxy S8 : installare Dolby Atmos su Galaxy S8 La guida per mettere il Dolby Atmos apk estratto dal Samsung Galaxy S9 sul telefono Android Galaxy S8.

Come sta Franco Battiato? Un post su Facebook spaventa i fan : Come sta Franco Battiato ? Scomparso dalle scene da almeno 8 mesi, un post su Facebook ha scatenato dubbi e speculazioni sullo stato di salute del celebre cantautore siciliano. È davvero malato ? ...

“Li hanno visti insieme” Giulia De Lellis è stata beccata - Come reagirà Andrea Damante? : Per loro l’estate è stata certamente ‘calda’ e asfissiante. Difendersi dall’invadenza dei paparazzi non deve essere facile. E del resto, seppur in modo diverso, lo sanno molto bene Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, e Giulia De Lellis. Il primo, a inizio giugno, ha dato di matto: a poche ore dal Wind Music Awards aveva annunciato il suo addio alle scene musicali, chiudendo i suoi profili social e far perdere ...

ROCKY III/ Su Rai 3 il film diretto da Sylvester Stallone : Come vederlo in streaming (oggi - 31 luglio 2018) : ROCKY III, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi, martedì 31 luglio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone che ha curato anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Carl Weathers. La trama.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Tav Come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Giaretta : 'L'Inter dell'anno scorso non era Come quella che sta nacendo - ma Spalletti...' : Intervenuto a RMC Sport, l'ex direttore sportivo dell'Udinese, Cristiano Giaretta, parla del mercato finora sostenuto dall'Inter. 'Hanno tutte le carte in regola per essere l'anti-Juve. Già l'anno scorso nella prima ...

Come i big data stanno cambiando il modo di raccontare lo sport : “Video Killed The Radio Star…” cantavano The Buggles negli anni ’80, la radio in realtà non è mai veramente morta, in compenso a rubare sempre più la scena alla televisione, almeno per quanto riguarda la fruizione dello sport, sono i social con il loro “secondo schermo”. E sapete di chi è colpa? Dei Big data e se vi è mai capitato di sfogliare una copia di Usa Today con pagine e pagine di statistiche su baseball e basket, avete capito cosa ...

Tav - “Telt congela la gara per la linea”. La replica dell’azienda : “Bando entro la fine dell’estate. Come da programmi” : Il dibattito interno all’esecutivo sulla questione Tav rischia di avere una prima, vera conseguenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, la Telt – società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione – ha deciso di congelare la gara internazionale per il primo mega-appalto per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Per ...

L'estate da bollino rosso. Ecco Come affrontare a parole il grande caldo : È estate. Fa caldo. Non rompere le balle. Ogni anno è sempre l’estate più calda degli ultimi cent’anni. Ricordare Caronte, Lucifero, Caligola e il meno noto Ciclope, ma essersi perso il nome del caldone di quest’anno. Rammaricarsene. Il global warming. È una disgrazia, d’accordo, ma ess

MotoGp – Marquez resetta tutto in vista di Brno : “è Come se fossimo tutti a zero punti” : Parte giovedì, con la conferenza stampa piloti, il weekend del Gp della Repubblica Ceca: il mondo a due ruote torna protagonista e lo fa a Brno dopo poco più di due settimane di stop. Marquez comanda la classifica piloti e, reduce dalla vittoria in Germania, vorrà sicuramente continuare a far bene nella seconda parte di stagione, decisiva, che sta iniziando. AFP/LaPresse “Abbiamo fatto un buon test a Brno e arriviamo da vittorie in ...

Come vedere Marte - che stasera è alla distanza minima dalla Terra : Marte si trova infatti alla minima distanza dal nostro pianeta, pari a 57.590.630 chilometri. La separazione massima dei due corpi celesti è di circa 401 milioni di chilometri, e la distanza media è di 225.-- A partire dal tramonto, Marte sorgerà verso sud-est, pochi gradi al di sotto della Luna, nella costellazione del Capricorno. Raggiungerà il punto più vicino alla Terra intorno alla mezzanotte, restando visibile per gran parte ...

“Marte grande Come la Luna” - l’antica bufala che si ripete. Ma stasera dopo il tramonto il Pianeta Rosso darà davvero spettacolo in cielo : E’ tornata nuovamente virale sui social network l’antica bufala di “Marte grande come la Luna” visibile in cielo nelle prossime ore: grazie alla nuova congiunzione che stasera porterà il Pianeta Rosso alla minima distanza dalla Terra, nel mondo dei social si è nuovamente diffusa la fandonia ideata da una catena di Sant’Antonio del 2002. Non c’erano ancora facebook e twitter, ma le bufale circolavano via email ...

Ora puoi acquistare una tuta Come quella di Iron Man per volare dove vuoi : La buona notizia è che la tuta volante in stile Iron Man non è più una semplice fantasia cinematografica, ma è diventata realtà a tutti gli effetti. quella cattiva, invece, è che probabilmente servirà un patrimonio simile a quello di Tony Stark per poterla acquistare. È entrata ufficialmente in commercio in questi giorni la Jet Suit messa a punto dall’inventore britannico Richard Browning e prodotta da Gravity Industries: una divisa ...

Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : ecco le novità e Come installarlo : come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, Honor 8 sta ricevendo Android 8.0 Oreo. La data fissata dall'azienda per il rilascio dell'aggiornamento è il 31 luglio e la promessa è stata mantenuta. L'articolo Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo: ecco le novità e come installarlo proviene da TuttoAndroid.