Clima nel 2017 livelli record di gas serra nel mondo

Allarme Clima : nel 2017 la CO2 a livelli record : Allarme clima. I gas a effetto serra nel 2017 hanno toccato nuovi livelli record nel mondo: la media di concentrazione di anidride carbonica sulla superficie terrestre è schizzata ai massimi storici, con il tasso di crescita di CO2 che “è quasi quadruplicato dagli anni 1960”. La conferma arriva dal rapporto internazionale “State of the climate” pubblicato dall’American Meteorological Society e redatto ...

Caldo bollente nel Nord del mondo : per gli esperti è il cambiamento Climatico : Un Caldo eccezionale ha investito l’emisfero Nord del pianeta nelle ultime settimane, dalla Norvegia al Giappone, passando per la Francia e il Regno Unito. Una situazione eccezionale che persisterà anche nei prossimi giorni, secondo gli esperti. L’Organizzazione meteo mondiale (Wmo) prevede infatti che le alte temperature saranno superiori alla media stagionale dall’Irlanda alla Scandinavia ai Paesi baltici almeno fino ...

Il Sahara sta crescendo : espansione di oltre il 10% nell’ultimo secolo a causa dei cambiamenti Climatici : Il riscaldamento globale sta facendo crescere il deserto del Sahara: è quanto indica uno studio dell’University of Maryland. Gli scienziati hanno scoperto che il deserto più grande del mondo si è allargato di oltre il 10% nel corso dell’ultimo secolo. Lo studio suggerisce che anche gli altri deserti del mondo potrebbero espandersi con i cambiamenti climatici che continuano a scaldare il pianeta. I ricercatori hanno analizzato i dati sulle ...

Investimenti nell’energia - segnali positivi - ma insufficienti per il Clima : Il nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia sugli Investimenti nel settore è un'occasione per fare il punto su temi di rilievo per il prioritario impegno necessario per affrontare la crisi climatica. Continua – ed è una buona notizia per il clima - il calo degli Investimenti mondiali nelle fonti energetiche fossili che nel 2017 sono circa un terzo in meno di quelli del 2014: un calo consistente avvenuto in ...

Clima - Marche : 64 Comuni nel Patto dei sindaci - -40% CO2 entro il 2030 : Sono 64 i Comuni marchigiani che aderiscono al Patto dei sindaci per il Clima e l’energia. Ai 51 già presenti, se ne sono aggiunti altri 13 che oggi hanno firmato l’intesa in Regione per partecipare al progetto europeo ‘Empowering-H2020’, coordinato da Sviluppo Marche (Svim). Questi gli obiettivi da raggiungere: riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, miglioramento dell’efficienza energetica ...

Italia sempre più protagonista nell’innovazione : opportunità da 15 miliardi per ricerca in Energia - Clima e Mobilità : È dedicata alla sostenibilità energetica gran parte della dotazione complessiva da 100 miliardi di euro prevista da Horizon Europe, il nuovo programma quadro destinato a finanziare la ricerca e l’innovazione a partire dal 2021 fino al 2027. Horizon Europe ha debuttato nei giorni scorsi all’Euro Science Open Forum 201 di Tolosa per voce del commissario europeo alla ricerca, Scienza e Innovazione, Carlos Moedas, e sostituirà e migliorerà la ...

Scienziati prevedono catastrofe Climatica nel mare di Barents - : Degli Scienziati norvegesi affermano che sono stati osservati dei cambiamenti climatici nella parte settentrionale del mare di Barents. Le conclusioni dei ricercatori sono state pubblicate nell'...

Clima - Istat : cresce la temperatura media nelle città italiane - in 15 anni più calde di 1°C : A partire dall’aggiornamento al 2016 della serie storica di dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche nelle città capoluogo di regione, l’Istat ha presentato un report con i valori medi di temperatura e precipitazione e gli indici di estremi Climatici del periodo 2002-2016 in relazione a quelli del periodo Climatico 1971-2000. La temperatura media annua delle stazioni nel periodo 2002-2016 è di 15,5°C, in aumento di 1,0°C rispetto ...

Clima - IPCC : con le emissioni attuali il riscaldamento globale supererà la soglia di 1 - 5°C nel 2040 : Secondo la bozza di un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), se le emissioni di gas serra rimarranno quelle attuali, il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5°C dai livelli pre-industriali nel 2040. La bozza è stata inviata ai governi per una valutazione preliminare: verrà diffusa in occasione della prossima riunione dell’ente, a ottobre in Corea. Il mantenimento dei 1,5°C dai livelli ...