Cinema Tutto pronto per la rassegna Cittanova4Century

Per tutto agosto - un nuovo canale Sky Cinema dedicato alle star : Per tutto il mese di agosto le star di Hollywood popoleranno il canale 303 di Sky. Da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto si accende infatti SkyCinema stars, un canale interamente dedicato ai protagonisti ...

Il museo di Visconti e il Cinema del futuro - tutto in una notte : La villa pieds dans l'eau sul Lario, è imponente e importante. Pianta quadrata, due piani, scalinate digradanti verso l'acqua, torretta panoramica, foresteria, darsena, scuderie e 110mila metri quadrati di parco, tra il lago e il mito.Benvenuti a Villa Erba, Cernobbio, sponda occidentale del lago di Como, "Te, Lari maxime", un posto - come si dice - da cinema. Fu costruita fra il 1898 e il 1901 dai maggiori industriali farmaceutici dell'epoca, ...

Cinema - bagno di folla per Verdone all’isola Tiberina : “Non sono un maestro - devo tutto a Roma” : Carlo Verdone ospite d’onore all’Isola di Roma, dove ha ricevuto il premio “miglior amico dell’isola del Cinema” consegnatogli dall’amministratore delegato e direttore generale di Groupama, Dominique Uzel. In tanti sono accorsi per acclamare l’attore e regista che da poco ha celebrato i 40 anni di carriera. Dopo la premiazione e un breve dibattito, al quale hanno partecipato anche Ilenia Pastorelli e ...

Festival del Cinema di Venezia 2018 - tutto quello che c'è da sapere - : Ad aprire la più antica kermesse cinematografica del mondo "First Man" del regista americano Damien Chazelle. La giuria sarà presieduta da Guillermo del Toro, vincitore lo scorso anno del Leone d'Oro con "La forma dell'acqua". Numeri e curiosità della ...

Tutto può succedere - intervista esclusiva a Esther Elisha : "Dopo questa esperienza - ho voglia di tornare al Cinema!" : L'attrice, che nella serie veste i panni di Feven, si è raccontata in una video intervista a noi di Comingsoon, tra passione per il cinema e progetti futuri.

Cinema in Castello : tutto il programma degli spettacoli : Il Giardino dell'Eden sta per riaprire i battenti: dal 18 luglio al 26 agosto , per 40 giorni, il Castello tornerà ad ospitare con i suoi 300 posti la rassegna estiva organizzata da Fondazione Brescia ...

Tutto pronto per il festival del Cinema : ecco le star che arriveranno a Taormina : Taormina - Si svolgerà dal 14 al 20 la sessantaquattresima edizione del Taormina FilmFest, che vede nelle vesti di direttori artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte e con l'organizzazione, guidata ...

Ritorna Cinema Days - tutto il Cinema che vuoi a soli 3 '! : Doraemon- Nobita e la grande avventura in Antartide è al cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario spettacoli: 18,30 20,30. La notte prima del giudizio è il prequel diretto da Gerard McMurray di La ...

Massimiliano Rosolino : 'Nel nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel Cinema'. Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Massimiliano Rosolino : «Nel nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel Cinema». Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Lunedì 9 luglio : stasera in Tv Temptation Island - Regali di uno sconosciuto - Tutto può succedere 3 e tanto Cinema : ... Rai 3,: Simon e Robyn sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede con regolarita' fino a quando l'incontro con un conoscente del liceo manda il loro mondo in tilt. Simon inizialmente non ...

Le tante favole per adulti degli Stati Uniti - il più grande palcoscenico del mondo - dove la cultura è soprattutto Cinema : Il guaio è che la risposta arriverà, prima che dalla 'scienza', dagli immaginifici soggettisti cinematografici; e si ripeterà lo scandaloso fenomeno della Scienza che elaborerà modelli matematici ...

CARLO VANZINA È MORTO : Cinema IN LUTTO/ Ultime notizie - Ghini : “Uomo d'altri tempi - elegante in tutto” : CARLO VANZINA è MORTO, il fratello di Enrico aveva 67 anni: regista e produttore, re dei cinepanettoni. E' scomparso nelle scorse ore, era malato da tempo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Sky Cinema - a luglio tutto il meglio del Cinema anni 80 e 90 : Il meglio degli anni Ottanta Dal 2 al 15 luglio si accende Sky cinema anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del cinema. Una collezione di titoli dedicata agli anni 80 è disponibile anche su Sky On Demand. Da non perdere le celebri pellicole che hanno consacrato attori e registi come TOP GUN, il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise; ...