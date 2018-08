Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 2 all' 8 agosto

Social World Film Festival 2018 : torna il Mercato europeo del Cinema giovane e indipendente : Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un ...

Giffoni Film Festival - la magia del Cinema per far crescere i giovani e il mondo del lavoro : di Linda Maisto e Francesco Pastore Oggi è finito il Giffoni Film Festival. Sui siti web ci sono tutti i video e i vincitori. Genitori e figli tornano a casa pensando che è stato un grande sforzo per tutti, ma ne è valsa davvero la pena. Tutti parlano della necessità di dare un’opportunità di crescita ai giovani italiani ma pochi lo fanno davvero. Il motivo è che non è semplice. I nostri giovani non sono più quelli di decenni fa quando si ...

Labour Film Festival - ora il lavoro si trova al Cinema : Tra gli altri si potranno vedere 'Tre fili fino a Milano' di Ermanno Olmi; 'Io sono tempesta' di Daniele Luchetti; 'L'atelier' di Laurent Cantet; il docuFilm 'Visages Villages' di Agnes Varda; 'Dogman'...

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d'autore - musica e arti (2) : (AdnKronos) - Gli amanti del Cinema potranno prenotare una 'visita immersive' e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 'Ready Pla

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d'autore - musica e arti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Al via domani l’edizione zero di Lake Como film Night, una no-stop di film d'autore, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, realtà virtuali che domani animerà Villa Erba di Cernobbio, dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. "Quest’anno -spiega il preside

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d’autore - musica e arti : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Al via domani l’edizione zero di Lake Como film Night, una no-stop di film d’autore, performance musicali, lungometraggi, cortometraggi, realtà virtuali che domani animerà Villa Erba di Cernobbio, dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. “Quest’anno -spiega il presidente del Lake Como film Festival, Alberto Cano- abbiamo voluto provare una formula sperimentale. Finora, su carta, ...

Cinema : al via Lake Como Film Night - no-stop di film d’autore - musica e arti (2) : (AdnKronos) – Gli amanti del Cinema potranno prenotare una ‘visita immersive’ e recitata nelle stanze di Luchino Visconti, in compagnia degli attori comaschi Stefano Dragone e Jasmine Monti. Nel padiglione centrale, sarà possibile assistere a due proiezioni al costo di 10 euro: alle 23.30 ‘Ready Player One’ di Steven Spielberg, proiettato in 70mm; alle 2.01 in punto l’iconico ‘2001: Odissea nello ...

Alessandro Borghi nel trailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Alessandro Borghi nel trailer de “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Venezia 2018 : le star - i film e i record del festival del Cinema : Così, in ordine sparso, sul fronte Hollywood-resto del mondo: Ryan Gosling , Claire Foy, Lady Gaga , Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel Weisz , Juliette Binoche, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 26 al 31 luglio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

Mostra del Cinema : tre film italiani in concorso a Venezia : In totale sono 21 i film in gara. Evento speciale la proiezione di The Other Side of the Wind , 1970, ultimo film di Orson Welles, rimasto incompiuto

Mostra del Cinema di Venezia - ecco i film in concorso nel 2018 : È stata presentata la lista dei film che parteciperanno in concorso all’edizione 2018 della Mostra del cinema di Venezia. La competizione cinematografica si terrà al Lido dal 29 agosto all’8 settembre prossimi e vede in gara parecchi film di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Ad aprire la manifestazione sarà First Man del regista premio Oscar Damien Chazelle, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, appunto il primo uomo sulla ...

Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...