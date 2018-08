Cinema a Palazzo Reale contro la solitudine anemica d' agosto | il dadaismo di Duchamp

gazzettatorino

: Dal 20 al 23 settembre torna Live Cinema Festival al Palazzo delle Esposizioni di Roma! ?? - EndCent : Dal 20 al 23 settembre torna Live Cinema Festival al Palazzo delle Esposizioni di Roma! ?? - EndCent : Live Cinema Festival, dal 20 al 23 settembre suoni e immagini del futuro al Palazzo delle Esposizioni di Roma… - RecensioniLibra : RT @sondrioeventi: Per il finale di stagione di 'Cinema sotto le stelle' proponiamo 'L'inganno' di Sofia Coppola! Alle ore 21.30, presso i… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) ... afose e pesanti, senz'aria, umide di smog come glutine denso, dove i pensieri si perdono, si liquefano in strani nodi, si sciolgono creando immagini distorte, incomprensibili come gli spettacoli del ...