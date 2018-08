Ciclismo | tutti gli stagisti Tanti italiani si testeranno nel World Tour | curiosità per

Ciclismo - Europei U23 2018 : Edoardo Affini in trionfo - Campione a cronometro. La locomotiva di Mantova batte tutti : Italia sugli scudi a Brno (Repubblica Ceca) dove si stanno disputando gli Europei giovanili di Ciclismo. Dopo il trionfo di Vittoria Guazzini e il bronzo di Antonio Tiberi nelle prove contro il tempo tra gli juniores, oggi pomeriggio è arrivato il sigillo di Edoardo Affini che si è laureato Campione d’Europa a cronometro tra gli U23. Il Mantovano, che in questa stagione aveva conquistato il prologo del Giro Baby e la medaglia d’oro ...

Ciclismo - tutti i Campioni Nazionali 2018 : trionfi per Sagan e Izagirre - sorpresa Van der Poel in Olanda : Settimane dedicate ai Campionati Nazionali di Ciclismo per quanto riguarda i professionisti (sia per la cronometro che per la prova in linea). I vincitori indosseranno per 12 mesi una maglia rappresentativa: andiamo a vedere l’elenco di tutti i Campioni Nazionali. Austria Georg Preidler Lukas Postlberger Belgio Victor Campenaerts Yves Lampaert Bielorussia Vasil Kiryienka Stanislau Bazhkou Canada Svein Tuft Antoine Duchesne Danimarca Martin Toft ...

Ciclismo – Il Campionato Italiano in diretta : tutti i dettagli : Il tricolore professionisti di Ciclismo in diretta con PMG Sport. Il Campionato Italiano Assoluto Professionisti in TV e sul web Sarà ancora PMG SPORT società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, a seguire passo per passo, IN diretta, il Campionato Italiano Assoluto Professionisti che prenderà il via sabato 30 giugno dalle Terme di Boario. Un’altra prima volta per PMG SPORT, già titolare dei ...