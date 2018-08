Ciclismo su pista - Europei 2018 : subito l’inseguimento a squadre maschile - azzurri che tentano il colpaccio : Si parte con una delle gare più attese per i colori azzurri per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Ad aprire il programma nel Velodromo della capitale scozzese ci saranno infatti le due prove di inseguimento a squadre, sia al maschile che al femminile, che negli ultimi anni stanno portando gioie (oltre che medaglie) all’Italia. Domani le qualifiche, venerdì si deciderà il podio: il quartetto al maschile ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si parte con l’inseguimento a squadre femminile. L’Italia punta a difendere il titolo : domani inizieranno gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Per L’Italia ci sarà subito una gara chiave, quella dell’inseguimento a squadre femminile, in cui le azzurre cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino. In pista troveremo Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, ma non Tatiana Guderzo, che non è stata convocata. Il quarto posto se lo giocheranno Simona Frapporti, Martina ...

Ciclismo sotto shock : muore ex pistard tedesco Kappes - shock anafilattico dopo la puntura di un insetto : Ciclismo, Andreas Kappes è morto a 52 anni a seguito della puntura di un insetto, fu pistard e vinse anche una tappa al Giro Ciclismo, Andreas Kappes è morto all’età di 52 anni a causa di uno shock anafilattico a seguito della puntura di un insetto. Il mondo del Ciclismo è stato scosso dalla notizia. Si tratta di un professionista dal 1987 al 2001, il quale vinse anche una tappa al Giro d’Italia nel 1988, sul traguardo di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i favoriti gara per gara. L’Italia sogna con Filippo Ganna : Manca pochissimo al via degli Europei di Ciclismo su pista, che si svolgeranno dal 2 al 7 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). La Emirates Arena ospiterà i migliori corridori del mondo, che lotteranno per il titolo continentale in ben 22 specialità. Andiamo quindi a scoprire i favoriti gara per gara. Velocità individuale Al maschile i tifosi inglesi possono sognare con Jack Carlin, argento iridato, che sfiderà il campione in carica Sebastien ...

Al via i Campionati italiani giovanili di Ciclismo su pista : la cerimonia d’apertura : Fino al 2 agosto al Velodromo P. Francone terranno banco i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista: oggi la cerimonia d’apertura Sono partiti questa mattina i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, che fino al 2 agosto porteranno oltre trecento atleti da tutta Italia al Velodromo P. Francone. Un evento di assoluto rilievo nel panorama nazionale, a cui in serata è stato dato il via ufficiale con la cerimonia di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta in grande : Due anni alle Olimpiadi di Tokyo, a metà quadriennio vanno in scena gli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow: la manifestazione scatterà in terra scozzese a giorni e vedrà al via una nazionale italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Andiamo a scoprire le possibilità e le speranze di medaglia del Bel Paese nel velodromo scozzese. L’uomo più atteso è ovviamente Elia Viviani: il velocista della ...

Ciclismo su pista - sono tre gli sprinter ascolani convocati per gli Europei di Glasgow : ... 16 prove complessive tra Europei, Mondiali e Coppe del Mondo, . Tre gli azzurri selezionati per le "specialità veloci" , Team Sprint, Sprint, Keirin, Km. da Fermo, e tutti del vivaio piceno del ...

Ciclismo su pista : rinuncia di Montichiari. Gli Europei under 23 e junior riassegnati a Aigle - in Svizzera : Era annunciata da giorni, oggi è arrivata l’ufficialità. Vista la chiusura del Velodromo di Montichiari, che avrebbe dovuto ospitare l’edizione 2018 degli Europei di Ciclismo su pista junior e under 23, la rassegna continentale a livello giovanile si sposta in Svizzera, precisamente al World Cycling Centre Velodrome di Aigle. Appuntamento dal 21 al 25 agosto. Queste le parole di Rocco Cattaneo, Presidente dell’UEC (Unione ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X - c’è Elia Viviani : Tutto pronto per gli Europei 2018 di Ciclismo su pista, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Davide Cassani, DT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni settimana scorsa per le squadre maschili e femminili che saranno guidate, come di consueto, dai CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Andiamo a scoprire gli azzurri ai raggi X. Uomini Spicca ovviamente la presenza di Elia Viviani, che torna a ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 2 al 7 agosto si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Ciclismo su pista. La competizione farà parte dei nuovi European Championships, rassegna multisport che assegnerà i titoli continentali in diverse discipline. Al Sir Chris Hoy Velodrome vivremo le sfide a tutta velocità tra i migliori corridori del vecchio continente. L’Italia lo scorso anno conquistò sei medaglie e l’obiettivo sarà quello di provare a migliorarsi ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Spiccano Elia Viviani e Filippo Ganna - assente Consonni : Davide Cassani, DT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 di Ciclismo su pista, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Il gruppo sarà poi guidato dai CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Spicca la presenza di Elia Viviani, Campione Olimpico dell’omnium che come previsto tornerà a gareggiare momentaneamente su pista nel cuore di un’eccellente stagione su strada. Il ...

Ciclismo su pista : Italia in crisi. Edoardo Salvoldi : “Tagli inevitabili - il settore juniores rischia di saltare” : Non si placano le polemiche e la rabbia in seguito alla chiusura temporanea del Velodromo di Montichiari, l’unico al coperto agibile in terra Italiana. La nazionale azzurra, lanciata verso i prossimi fondamentali appuntamenti (a partire dagli Europei di Glasgow) è stata costretta ad allenarsi allo storico Vigorelli di Milano nel quale, come spiega Elia Viviani, “Si respira un’atmosfera speciale”. Verranno però a mancare i ...

Sigilli al Velodromo di Montichiari : che batosta per il Ciclismo su pista! : Sequestrato il Velodormo di Montichiari, l’impianto ciclistico è l’unico al chiuso in tutta Italia Per l’ASD Energy, dal 2017 attuale gestore dell’impianto Velodromo di Montichiari, è una vera e propria doccia fredda. Con l’Ordinanza del Comune di Montichiari datata 17 Luglio 2018 l’ASD Energy ha appreso ufficialmente la sospensione delle attività presso il Velodromo, causa il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi che ha ...

Il velodromo di Montichiari chiude a tempo indeterminato. Come uccidere il Ciclismo su pista italiano : Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, resterà chiuso a tempo indeterminato, probabilmente per svariati mesi. La scorsa settimana la Procura di Brescia aveva disposto il sequestro dell’impianto a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Ieri è arrivato il via libera da parte dei Vigili del Fuoco riguardo alla Certificazione sulla Prevenzione Incendi, tuttavia la Commissione Provinciale ...