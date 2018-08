Ciclismo | il calendario delle corse di agosto da San Sebastian alla Vuelta | le dirette tv

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 2 al 7 agosto 2018 andranno in scena gli Europei di Ciclismo su pista . Ad ospitare l’evento di portata continentale il velodromo “Sir Chris Hoy” (o Emirates Arena) di Glasgow, in Scozia (Gran Bretagna). La nazionale italiana negli ultimi anni sta crescendo notevolmente, nell’edizione precedente la spedizione azzurra è tornata a casa con un bottino di sei medaglie, di cui due del metallo più pregiato. Diversi atleti ...

Ciclismo - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv delle prove su strada e a cronometro : Gli Europei di Ciclismo su strada di svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 5 al 12 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Saranno quattro i titoli in palio, con le prove in linea e a cronometro per entrambi i sessi. Il programma si aprirà domenica 5 con la prova in linea femminile (130 km), poi mercoledì 8 si disputeranno entrambe le prove ...

Ciclismo - il calendario delle corse di luglio 2018 con le dirette tv : Dire luglio è come dire Tour de France [VIDEO] nel mondo del Ciclismo . La Grande Boucle domina il settimo mese dell'anno con il suo carico di prestigio ed attenzioni mediatiche. Se gran parte dell'attenzione degli appassionati sara' catalizzata dalla corsa francese, non mancheranno però altri spunti di interesse. Gia' venerdì 6 luglio , un giorno prima del Tour, scatta il Giro Rosa, la più importante corsa del Ciclismo femminile, mentre tra gli ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo . Darfo Boario Terme (Brescia) ospiterà la prova in linea maschile dei professionisti, con un tracciato di 233 km cateterizzato da circuito attorno alla città, da ripetere otto volte. Il percorso impegnativo, con numerosi strappi presenti, tra cui l’ultimo di Via Cornaleto, con pendenze al 17%, renerà la corsa dura e spettacolare. Presenti i migliori corridori del Bel Paese ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona (Spagna). Grande protagonista sarà anche il Ciclismo: l’Italia schiera una nazionale al maschile ricca di giovani, mentre per quanto riguarda le donne ci saranno tutte le stelle a disposizione di Dino Salvoldi. Quattro le gare in Programma: prova in linea e cronometro individuale per entrambi i sessi. Di seguito il calendario ...