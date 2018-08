Ciclismo | André Greipel correrà per la Fortuneo-Samsic nella prossima stagione

Ciclismo - morte improvvisa per Andreas Kappes : l’ex velocista tedesco deceduto per shock anafilattico : Il 52enne tedesco, vincitore in passato di una tappa al Giro d’Italia, è morto per shock anafilattico dopo essere stato punto da un insetto Una morte improvvisa e dolorosa, il mondo del Ciclismo piange la scomparsa di Andreas Kappes, ex velocista tedesco di 52 anni. L’ex atleta è deceduto la notte scorsa per shock anafilattico, provocato dalla puntura di un insetto. Una grave perdita per l’intero movimento ciclistico, dal ...

Ciclismo - Europei junior 2018 : impresa di Evenepoel - oro in fuga solitaria. Andrea Piccolo sesto : Seconda medaglia d’oro per il belga Remco Evenepoel agli Europei junior di Ciclismo 2018 in Repubblica Ceca. Il corridore classe 2000, neo campione continentale della cronometro individuale conquista anche il titolo nella corsa in linea maschile mandando in porto una fuga di circa 100km, staccando gli avversari di oltre dieci minuti. Argento per Alexandre Balmer (Svizzera) e bronzo allo spagnolo Carlo Rodriguez Cano. Migliore degli ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del MotoCiclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

Ciclismo - brutte notizie per Andrea Innocenti : il giovane corridore positivo ad un controllo anti-doping : Il giovane corridore classe ’99 è stato trovato positivo ad un controllo anti-doping svolto durante il ‘Ritrovo Coppa Nazioni Under 23’ brutte notizie per Andrea Innocenti, giovane corridore della Maltinti trovato positivo in seguito ad un controllo anti-doping. Il TNA ha reso noto questa mattina che il classe ’99 ha assunto “metaboliti del Testosterone di origine non endogena”, risultando positivo durante il ...

Tragedia nel motoCiclismo : morto Andreas Perez - pilota di 14 anni : Trovare la morte sul circuito a soli 14 anni. Vani sono stati i tentativi dell'equipe medica di salvare Andreas Perez. Il pilota spagnolo non è riuscito a superare i gravi danni cerebrali riportati a to dell'incidente [VIDEO] sulla pista di Montmeló la scorsa domenica, gara valevole per il Campionato del Mondo Junior nella categoria Moto 3. L'incidente La gara era stata gia' arrestata qualche minuto prima: Charlie Nesbitt, congiuntamente ad ...

Ciclismo - Andrè Greipel vicino all’addio alla Lotto Soudal? In arrivo Caleb Ewan. : Con l’avvicinarsi del Tour de France inizia anche la fase più calda e decisiva per le trattative del ciclo mercato. Molti dei big sono in realtà già sistemati con contratti pluriennali: i vari Sagan, Nibali, Froome, Dumoulin non si muoveranno dalle rispettive squadre. Una delle voci più importanti e confermate è quella che vuole un cambio di velocisti alla guida della Lotto Soudal. Andrè Greipel ha rifiutato il rinnovo annuale che la squadra ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Se fossi in Fabio Aru non andrei al Tour de France” : Giuseppe Martinelli lo conosce piuttosto bene Fabio Aru. Dal 2012 al 2017 in Astana, squadra in cui è presente il tecnico italiano, lo ha diretto alla vittoriosa Vuelta del 2015 ed a due podi nel 2014 e nel 2015 al Giro d’Italia. Un sodalizio felice che si è concluso nel 2017, per la decisione del sardo di tentare una nuova avventura nella UAE Team Emirates. In merito alla programmazione di Aru, Martinelli ha espresso un suo parere, ...

Ciclismo - Giro del Belgio 2018 : André Greipel concede il bis. Decimo posto per Riccardo Minali : Il tedesco André Greipel concede il bis e vince anche la seconda tappa del Baloise Belgium Tour, allungando in testa alla classifica generale grazie agli abbuoni. Lo sprint ha sorriso dunque al corridore teutonico della Lotto-Soudal che ha sfruttato la sua grande potenza negli ultimi metri, pur essendo vittima di una foratura. Nonostante una ruota sgonfia, Greipel è riuscito a prevalere, battendo l’olandese Wouter Wippert. Si è ripetuto, ...