Chris Carmack in Grey’s Anatomy 15 | l’attore di Nashville sarà il nuovo amore di Meredith?

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Terminato, arrivain Grey's15. La stagione dell'- così è stata definitivo il quindicesimo capitolo del medical drama - viene inaugurata con l'arrivo dell'attore in qualità di recurring.ha appena detto addio a Netflix, dove, per sei stagioni, ha interpretato il cantante country gay Will Lexington, e ora si prepara ad approdare al Seattle Grey Sloan Memorial.Il nome del suo personaggio è ancora sconosciuto, ma TV Line ne ha fornito una descrizione.in Grey's15 interpreterà un brillante chirurgo ortopedico, soprannominato "ortho god" (ovvero dio dell'ortopedia) dai suoi colleghi. Subito dopo il suo ingaggio, qualche fan è pronto a scommettere che potrebbe essere lui ilMcDreamy, e quindi possibile interesse amoroso di.Dopo l'addio di Nathan Riggs e il breve flirt con il dottor Nick Marsh, la vita ...