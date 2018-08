Chiude ' Tour Salute' | migliaia visitatori

Samsung Summer Tour - la Millenium Brescia Chiude al quinto posto la tappa di Lignano Sabbiadoro : Per Brescia resta stregata la gara di spareggio per le semifinali, sfuggita davvero di un soffio, ma la reazione è da applausi. Lo scudetto va a Casalmaggiore che batte Scandicci Per la tappa finale di Lignano Sabbiadoro, torna Coach Enrico Mazzola, che ha avuto a disposizione le ragazze in maglia Millenium: Jennifer Boldini, Francesca Parlangeli, Angela Gabbiadini, Gloria Santin, e Silvia Fondriest. Nel girone B Millenium, sabato mattina, ...

Tour - Cort facile in volata. Pozzovivo Chiude 6° : Doveva essere una giornata di fughe...e fuga è stata. Alla fine a fare festa è il danese Magnus Cort Nielsen, 25 anni, che nello sprint a tre non ha difficoltà a superare lo spagnolo Ion Izagirre, 2°, ...

Musica - Roger Waters Chiude trionfalmente il suo tour al Circo Massimo : Come ogni estate, il Circo Massimo di Roma è teatro di eventi imperdibili. Uno di questi è andato in scena questo sabato: stiamo parlando del concerto di chiusura dell’ “Us + Them tour” di Roger Waters, un pezzo di storia del rock internazionale. Decine di migliaia di spettatori hanno assistito a un perfetto mix tra immagini e Musica. Il palco è dominato da un maxischermo che non solo amplifica le immagini dei musicisti presenti sul palco, ma ...

Audio e testo Viva la libertà di Jovanotti - il brano che Chiude il tour in radio dopo Affermativo : Viva la libertà di Jovanotti è il nuovo singolo estratto dall'album Oh, vita!, l'ultimo disco dell'artista prodotto da Rick Rubin per Polydor. Oh, Vita! è già certificato triplo disco di platino e ora torna in radio con la canzone Viva la libertà, il brano che chiudeva la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. La tournée si è conclusa con una doppia festa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e da oggi, venerdì 6 luglio, è in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson Chiude in testa il A Military Tribute ad The Greenbrier al termine del primo round : Il PGA Tour si sposta in West Virginia per dar vita al A Military Tribute at The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti) troviamo in testa Webb Simpson. Lo statunitense guida la leaderboard al termine del primo round con lo score di -9 (61 colpi), frutto di 7 birdie ed un eagle. In seconda posizione, staccato di appena una ...

CHRIS FROOME ASSOLTO! Non è colpevole per il Tribunale Antidoping - il caso salbutamolo si Chiude qui. Parteciperà al Tour de France : CHRIS FROOME è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Il Tribunale Antidoping della UCI ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test Antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme Antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della Federazione ...

CHRIS FROOME ASSOLTO! Non è colpevole per la Wada - il caso salbutamolo si Chiude qui. Parteciperà al Tour de France : CHRIS FROOME è stato assolto per la non negatività al salbutamolo. Davanti al Tribunale Antidoping della UCI, la Wada ha riconosciuto che il britannico non può essere punito per il valore riscontrato nelle sue urine in occasione di un test antidoping svolto durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il britannico, secondo i giudici, non ha commesso alcuna violazione delle norme antidoping: la battaglia legale tra il Team Sky e i legali della ...

Il live di Emma Chiude la lunga stagione indoor che ha visto il Pal’Art Hotel di Acireale ospitare i tour più importanti : Il live di Emma chiuderà la lunga stagione indoor che ha visto al Pal’Art Hotel di Acireale la presenza degli

La nuova Fiat 500 Collezione in passerella in Europa Chiude il tour a Madrid : Si è concluso ieri il tour europeo della nuova Fiat 500 Collezione che ha sfilato sulle più prestigiose passerelle europee: da Milano a Londra, da Berlino a Parigi, fino a Madrid. Protagonista in cinque location suggestive, sospese tra moda, arte e design, la serie speciale ha svelato la sua anima più fashion, avvolta da una splendida livrea bicolore “Primavera” Si è svolta ieri l’ultima tappa del tour europeo che ha visto la ...

Giro d'Italia 2018 - David Lappartient : "Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si Chiuderà prima del Tour. La scia di ... : ... eletto lo scorso 21 settembre come capo dell'organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ...

Giro d'Italia 2018 - David Lappartient : "Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si Chiuderà prima del Tour. La scia di ... : Il 44enne francese, eletto lo scorso 21 settembre come capo dell'organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un'intervista rilasciata alla ...

Giro d’Italia 2018 - David Lappartient : “Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si Chiuderà prima del Tour. La scia di Aru? Non ha logica”. : “Un Giro superbo, sono entusiasta”. È questo il giudizio di David Lappartient, presidente dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) sul Giro d’Italia 2018. Il 44enne francese, eletto lo scorso 21 settembre come capo dell’organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha toccato molti temi legati alla corsa. Innanzitutto Lappartient ...