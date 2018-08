Chievo Bis - venerdì Campedelli sarà ascoltato in Procura : venerdì il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, si dovrà presentare nella sede della Procura Federale in merito al processo indetto contro la sua società e il Cesena in merito alle plusvalenze fittizie, che si era risolto qualche giorno fa con una pena per il Cavallino pari a 15 punti nella stagione 2018/19 e un nulla di fatto per i veneti a causa di un vizio di forma che ha permesso l'improcedibilità. Il caso plusvalenze Il processo ...

