Chiarimenti su Honor 8 e la distribuzione dell’aggiornamento Oreo | situazione oggi 1

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Occorrono alcune informazioni extra per quanto riguarda la questione ladell'aggiornamento Androidper8. Nella giornata di ieri, oltre a darvi qualche consiglio per prepararsi al meglio al download, ho condiviso con voi quanto era stato preannunciato dall'operatore, con diffusione effettiva del pacchetto software che doveva scattare effettivamente il 31 luglio. Ecco perché in tanti hanno dato per scontato di ricevere l'apposita notifica nelle ore scorse, al punto chesi registra una certa delusione sui social.Mentre non manca chi mette addirittura in discussione l'intero progetto, diventa importante riepilogare tutte le ultime informazioni aggiornate ad1 agosto. Come siamo messi? Al momento della pubblicazione, si registra qualche segnalazione sporadica in Germania, dove alcuni utenti avrebbero effettivamente iniziato a ricevere l'aggiornamento ...