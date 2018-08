Chiara Ferragni | polemica sulla rinuncia all' allattamento | Dovevo tornare a

Chiara Ferragni non voleva sposarsi e spiega perché ha smesso di allattare : Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è fissato per settembre 2018. L’influencer ammette però d’aver avuto dei dubbi e risponde alle critiche su suo figlio Leone. Il primo settembre 2018 Chiara Ferragni darà ufficialmente inizio a una nuova fase della propria vita, sposando Fedez, in quello che si preannuncia uno dei matrimoni più seguiti dell’anno. Intervistata da Vanity Fair però la nota influencer, in grado di creare un impero ...

Fedez e Chiara Ferragni - un artista li trasforma in icone sacre : Manca un mese al matrimonio più social di sempre, quello tra Chiara Ferragni e Fedez, che il prossimo primo settembre raggiungeranno Noto, perla del barocco siciliano nella provincia di Siracusa, per giurarsi amore eterno. La cittadina, che si sta affermando come centro nevralgico del glamour all'italiana - complice anche la nomina del centro storico tra i patrimoni tutelati dall'UNESCO -, freme per i preparativi delle nozze e sta ...

Chiara Ferragni parla del matrimonio con Fedez e svela un dettaglio che stupisce tutti!!! : Chiara Ferragni intervistata da Vanity Fair ha diChiarato che la cerimonia sarà super social . Chiara Ferragni intervistata da Vanity Fair ha diChiarato che la cerimonia sarà super social . La regina delle influencer però ha svelato di non aver accettato nessuna esclusiva con i giornali, proprio perché vuole che gli ospiti si sentano liberi di postare quello che vogliono. Una scelta coerente, ma anche strana nel mondo dello spettacolo, ...

Chiara Ferragni : le confessioni dell'infleuncer a un mese dalle nozze : La fashion blogger inizia l'intervista ricordando il suo ingresso nel mondo della moda: 'Alle prime sfilate c'erano giornaliste che mi dicevano in faccia: "Questa non dura tre mesi". Adesso sono le ...

Chiara Ferragni su Vanity Fair : allattamento - matrimonio e il nuovo sogno : Intervista di Chiara Ferragni a Vanity Fair: le diChiarazioni su matrimonio, allattamento e lavoro A un mese dal matrimonio con Fedez – che verrà celebrato a Noto, in Sicilia, il prossimo 1 settembre – Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto, The Blonde Salad […] L'articolo Chiara Ferragni su Vanity Fair: allattamento, matrimonio e il nuovo sogno proviene da ...

Dal matrimonio (che non voleva) al documentario sul suo conto - Chiara Ferragni a 360° : “prima dicevo figli sì - nozze no - poi…” : Chiara Ferragni concede un’intervista in cui racconta il suo mondo: dall’avventura di essere madre alle soddisfazioni lavorative che si è tolta, le parole della fashion blogger Chiara Ferragni. Madre amorevole. Donna in carriera. Fashion blogger di successo. La vita non potrebbe sorridere di più all’influencer più popolare d’Italia, che a settembre sposerà il suo amato Fedez. La 31enne di Cremona parla della sua ...

Chiara Ferragni : "Matrimonio con Fedez super social. Non ho accettato nessuna proposta di esclusiva" : A un mese esatto dalle nozze con Fedez – il 1° settembre a Noto, in Sicilia – Chiara Ferragni spiega in esclusiva a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 1° agosto, i motivi della sua decisione. E coglie l’occasione per rispondere ad alcune delle polemiche che la bersagliano da quando «alle prime sfilate c’erano giornaliste che mi dicevano in faccia: “Questa non dura tre mesi”. Adesso sono le prime a ...

Chiara Ferragni : «Dicevo sempre : figli sì - matrimonio no. Ma poi…» : Un estratto del servizio di copertina del numero 31-32/2018 di Vanity Fair, in edicola fino al 7 agosto. «Fino a qualche anno fa dicevo sempre “figli sì, matrimonio no”. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d’amore completo. Non sai se durerà per sempre ma dirselo in quel momento è una scelta forte». A un mese esatto dalle nozze con Fedez – il 1° settembre a Noto, in ...

