Chiara Biasi in Senza veli | poi botta e risposta su Simone Zaza FOTO ...

“Zaza qui non se la passa più” - Chiara Biasi zittisce il follower birichino sotto la sua foto osè [GALLERY] : Chiara Biasi si mostra sexy su Instagram, il fan commenta la foto parlando di Simone Zaza: la replica della fashion blogger Chiara Biasi super sensuale sui social. La fashion blogger in topless su Instagram scrive a didascalia della foto sexy: “una donna libera non è una donna facile”. Un messaggio chiaro per i suoi follower, tra cui però spunta un commento birichino di un utente che pensa ancora che l’influencer sia ...