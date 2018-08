Chiamparino : su Tav frasi "stucchevoli" : 20.05 "Trovo un po'stucchevoli queste dichiarazioni di giornata sulla Tav. Non siamo di fronte alla costruzione di una rotonda di paese- con tutto il rispetto per le rotonde di paese- bensì alla più importante opera pubblica europea. Quindi, il ministro renda trasparenti le modalità con cui sta facendo l'analisi costi-benefici,cosa che attualmente non è, e si impegni nel più breve tempo possibile, entro l'autunno, a presentare i risultati". ...

Tav - Chiamparino : incertezza blocca Telt : 15.44 "Inviterò il ministro Toninelli agli Stati Generali delle Infrastrutture, a settembre, per fare chiarezza sulla situazione Tav. Spero venga". Così il governatore del Piemonte, Chiamparino, dopo che la società Telt "ha congelato" la gara internazionale per il primo mega appalto per l'avvio dei lavori. "La Tav é in uno stato di blocco e capisco Telt, che risponde al governo, se non ha firmato un appalto da miliardi Sarebbe-spiega-un atto ...

Tav : Toninelli - su referendum Chiamparino abbia pazienza : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino deve avere “pazienza” e aspettare le conclusioni delle analisti costi-benefici avviata sulla Tav. E’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a rispondere così una domanda sull’ipotesi di un referendum sulla realizzazione della Tav. “In Francia Macron si è insediato a giugno e la mia omologa l’analisi ...

Chiamparino : «Referendum sulla Tav». : Il governatore del Piemonte: «Pronto ad andare sino in fondo»; soddisfazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia

TAV - IPOTESI REFERENDUM : PD SOSTIENE Chiamparino/ Ultime notizie : insorge anche Forza Italia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:34:00 GMT)

Tav in Val Susa - Chiamparino : 'convoco referendum'/ Manifestanti contro Torino-Lione - 'più vicini al cantiere' : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Tav in Val Susa - Chiamparino : "convoco referendum"/ Manifestanti contro Torino-Lione - "più vicini al cantiere" : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Chiamparino : «Referendum sulla Tav» : Il governatore del Piemonte: «Pronto ad andare sino in fondo»; soddisfazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia

TAV Si o No - OK del centrodestra a Referendum proposto da Chiamparino : Teleborsa, - Acque agitate nel Governo con Lega favorevole alla TAV. Si allarga il fronte favorevole alla linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione che di cui i 5 Stelle vogliono sospendere i ...

Torino-Lione - Chiamparino spinge sul referendum. No Tav violano cantieri - 20 denunce : L'ipotesi di una consultazione popolare sul futuro dei lavori lanciata dal governatore del Piemonte. Mille manifestanti ieri in Val di Susa

La Tav divide Lega e M5S. Chiamparino chiede il referendum : Chiamparino: referendum POPOLARE - Intanto nel mondo politico il dibattito prende fuoco. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dopo aver chiamato a raccolta gli industriali del ...

La Tav divide Lega e M5S. Chiamparino : referendum popolare : Chiamparino: referendum popolare - Intanto nel mondo politico il dibattito prende fuoco. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dopo aver chiamato a raccolta gli industriali del ...

Tav - Chiamparino : “Se c’è lo stop pronto a indire referendum”. Centrodestra plaude Cgil : “Opera indispensabile - no al blocco” : Sergio Chiamparino chiama, il Centrodestra risponde. In un’intervista a La Repubblica il presidente della Regione Piemonte, esponente del Partito Democratico, promette battaglia contro l’idea di accantonare il progetto della Tav, tema sul quale nell’esecutivo Lega-M5s sono emerse divisioni: “Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum ...

Referendum sulla Tav - consensi nel centrodestra per la proposta di Chiamparino. Cgil 'Opera fondamentale' : ROMA. Si allarga il fronte favorevole a un Referendum sulla Torino-Lione . A lanciare la proposta, in un'intervista a Repubblica , è stato il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino . 'Se il ...