Chelsea Clinton | «Quello che ho imparato da Bill | Hillary E dalla nonna»

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di «Vanity Fair», in edicola fino al 15 agosto.ha 38 anni ed è l’unica figlia di. Entrata alla Casa Bianca a 12 anni, quando papà fu eletto presidente, vi è rimasta fino al 2001, attraversando anche il difficile «periodo Lewinsky». Laureata a Stanford, ha lavorato alla McKinsey & Company e ha partecipato attivamente alla campagna diper la presidenza nel 2016. Autrice di libri (l’ultimo, per bambini: She Persisted Around the World), segue i progetti umanitari della Fondazione. Vive a New York con il marito Marc Mezvinsky, banchiere d’affari, e i loro due figli: Charlotte, che compirà quattro anni in settembre, e Aidan, due. L’adolescenza alla Casa Bianca «È stata un’esperienza straordinaria e insieme ordinaria. Sono stata parte della Storia. Ogni giorno, quando tornavo da ...