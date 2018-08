“Che curve mozzafiato” Chi è Oriana Sabatini | la nuova fidanzata di Paulo Dybala

“Che curve - pazzesca!”. Ilary Blasi : i look in tv dividono - ma in bikini stende tutti : Ultimamente non c’è settimana che non si parli dei look audaci di Ilary Blasi. Dal palco allestito a piazza del Popolo, a Roma, va in onda (ma è stato registrato a giugno) il Wilnd Summer Festival 2018. Lo conducono Lady Totti, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia e non c’è stata puntata in cui le scelte di look di Ilary non siano finite in pasto ai social. Sin dalla prima, gli abiti sfoggiati dalla conduttrice hanno diviso i fan. ...