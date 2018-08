Champions League 2018-2019 | la Roma sarà in seconda fascia I risultati del secondo

oasport

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Buona notizia in casaarrivata nella serata, in chiave, daidelturno di play-off: l’eliminazione del Basilea sta infatti a significare che i giallorossi saranno inper quanto riguarda il sorteggio dei gironi. Andiamo a scoprire tutti quanti idelle partite odierne, con le squadre qualificate al prossimo turno. Helsinki (Fin)-Bate (Bie) 1-2 (and. 0-0) Midtjylland (Dan)-Astana (Kaz) 0-0 (and. 1-2) Qarabag (Aze)-Kukesi (Alb) 3-0 (and. 0-0) Malmoe (Sve)-Cluj (Rom) 1-1 (and. 1-0) Suduva (Lit)-Stella Rossa (Ser) 0-2 (and. 0-3) Basilea (Svi)-Paok (Gre) 0-3 (and. 1-2) MOL Vidi (Ung)-Ludogorets (Bul) 1-0 (and. 0-0) Sturm Graz (Aus)-Ajax (Ola) 1-3 (and. 0-2) Rosenborg (Nor)-Celtic (Sco) 0-0 (and. 1-3) gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...