Cellulare prende fuoco | paura su aereo Ryanair

Panico su un aereo Ryanair a Barcellona - il Cellulare prende fuoco : evacuati i passeggeri : Fortunatamente, non c'è stato nessun ferito. Per i viaggiatori è stato messo a disposizione un altro velivolo, che li ha portati a destinazione

Segue una bambina - le ruba il Cellulare e poi la prende a calci : il video dell’aggressione : La brutale aggressione in un palazzo di New York è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza. Un uomo ha seguito la bambina di dieci anni e, dopo averle rubato il cellulare, l’ha colpita a calci prima di andare via.Continua a leggere