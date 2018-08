Catania | rapinatore frattura il dito ad anziana per toglierle la fede Le immagini sulle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Per impadronirsi dellanuziale di un’non ha esitato arle la falange dell’anulare sinistro. È accaduto ail 9 giugno scorso. Il, Paolo Gangi, di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali, emessa dal Gip Simona Ragazzi, su richiesta del pm Francesco Brando. L’uomo avrebbe avuto un complice, in corso di identificazione. L’, di 74 anni, è stata aggredita in via Napoli dopo che era entrata nel portone di casa. La vittima era stata spinta violentemente contro una parete e ille aveva afferrato la mano per strapparle l’anello nuziale, procurandole unaalla quarta falange guaribile in 30 giorni. I carabinieri si sono avvalsi delledi un sistema di video sorveglianza. In casa di ...