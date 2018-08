Catania | confisca da 32 milioni di euro per il boss che sedeva sul trono

Mafia - beni per 32 milioni confiscati a boss di Catania : Palermo, 1 ago., askanews, - beni per 32 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania nei confronti di William Alfonso Cerbo, ritenuto uomo legato al clan Mazzei, '...

Catania - Dia confisca beni per 5 mln : 8.01 La Dia di Catania sta eseguendo un decreto di confisca beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro nei confronti di Giacomo Consalvo, 60 anni, originario di Vittoria (Ragusa), ritenuto a capo del nucleo familiare contiguo al clan mafioso degli stiddari denominato "Dominante". Il provvedimento interessa aziende,fabbricati,terreni,automezzi e disponibilità finanziarie. Consalvo è stato già condannato per associazione ...