Caso Uva | i giudici d’appello | “Non si può sostenere nesso causale tra condotta imputati

Caso Uva - assolti sei carabinieri e due poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona : Momenti di tensione in aula dopo la lettura del verdetto. La nipote della vittima: "Sono dieci anni che infangano il nome dello zio"

In Italia Giuseppe Conte ha accettato l'incarico per formare il governo. Accordo trovato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un esecutivo politico. Fratelli d'Italia si asterrà. Presentata la lista dei ministri, domani alle 16 il giuramento. All'Economia Giovanni Tria, ordinario di Economia Polit

Caso Giuseppe Uva - assolti anche in appello tutti gli imputati : Il fatto non sussiste. Con questa motivazione i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano ha assolto gli otto uomini delle forze dell’ordine sotto processo per la morte di Giuseppe Uva, operaio di Varese morto la mattina del 14 giugno 2008 in ospedale, dopo aver passato la notte nella caserma dei carabinieri e dopo aver subito un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal ...

Caso Uva, assolti in appello i carabinieri e gli agenti di polizia Resta senza colpevoli la morte dell'operaio deceduto 10 anni fa dopo una notte in caserma. I giudici confermano la sentenza di primo grado. L'accusa chiedeva 13 anni per i militari e 10 e mezzo per i poliziotti. La nipote: "Dieci anni che infangano il nome dello zio"

Resta senza colpevoli la morte dell'operaio deceduto 10 anni fa dopo una notte in caserma. I giudici confermano la sentenza di primo grado. L'accusa chiedeva 13 anni per i militari e 10 e mezzo per i

