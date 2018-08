Caso Ragusa | le motivazioni della sentenza in Appello | Uccisa per motivi economici

Caso Ragusa - motivazioni della sentenza : “Logli inseguì Roberta e la uccise” : Roberta aveva intuito le intenzioni del marito e cercò di fuggire: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a vent'anni di carcere per il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli. Secondo i giudici del tribunale di Firenze a determinare la condanna sarebbero state 'la mancanza di ipotesi alternative alla fine violenta di Roberta e la testimonianza del giostraio, Loris Gozi".Continua a leggere

Caso Ragusa, Antonio Logli: "Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula" Il marito di Roberta svela a "Quarto Grado" la sua versione sulla scomparsa della moglie.

Caso Ragusa - Antonio Logli : 'Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula' : "Io credo fortemente nella giustizia. La verità verrà fuori": è così che dichiara a " Quarto Grado " Antonio Logli , condannato per l' omicidio della moglie Roberta Ragusa . Sono passati sei anni da ...

Caso Ragusa - il marito : "L'ho tradita ma non uccisa" : "Non ho mai fatto del male a Roberta . Questo lo giuro sui miei figli". Lo afferma dopo anni di silenzio, in un'intervista che andrà in onda questa sera al programma di Rete 4 'Quarto Grado', Antonio ...

QUARTO GRADO/ Anticipazioni servizi 1° giugno : il Caso di Roberta Ragusa : QUARTO GRADO torna in onda oggi, venerdì 1° giugno, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: al centro dello speciale appuntamento il caso di Roberta Ragusa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:22:00 GMT)

