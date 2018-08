Caso Danilo all’Udinese | l’addio ormai è certo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Scoppia un nuovoall'Udinese e che riguarda il difensore, l'addio ai colori bianconeri. Secondo quanto riporta la rosea al termine dell'amichevole contro il Leicester il difensore ha avuto un aspro confronto con il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradé che ha deciso per il rientro alla base a Udine del calciatore. La dirigenze ha provato a nascondere ilma il rientro diad Udine ha creato più di qualche dubbio, poi la notizia è uscita fuori. Adesso potrebbe andare al Frosinone.